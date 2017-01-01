Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию одежды
- Вчора, 16:39
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Розсилка
Поклонникам поп-дивы придется расстаться с кругленькой суммой.
Бейонсе порадовала своих фанатов новой праздничной коллекцией одежды.
С оригинальными идеями для дизайна Бейонсе решила не экспериментировать – основой рождественской коллекции стали вещи с изображением лица самой певицы.
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С оригинальными идеями для дизайна Бейонсе решила не экспериментировать – основой рождественской коллекции стали вещи с изображением лица самой певицы.
Никаких дизайнерских изысков в коллекции нет, но цены достаточно высокие. За обычную белую футболку под брендом певицы поклонникам придется заплатить $35, а за рождественский свитшот - от $50 до $60.