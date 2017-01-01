Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию одежды

Поклонникам поп-дивы придется расстаться с кругленькой суммой.

Бейонсе порадовала своих фанатов новой праздничной коллекцией одежды. [READ_MORE] С оригинальными идеями для дизайна Бейонсе решила не экспериментировать – основой рождественской коллекции стали вещи с изображением лица самой певицы. Никаких дизайнерских изысков в коллекции нет, но цены достаточно высокие. За обычную белую футболку



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Поклонникам поп-дивы придется расстаться с кругленькой суммой.

Никаких дизайнерских изысков в коллекции нет, но цены достаточно высокие. За обычную белую футболку под брендом певицы поклонникам придется заплатить $35, а за рождественский свитшот - от $50 до $60.