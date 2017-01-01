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    Шоу-біз

    Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию одежды

    Поклонникам поп-дивы придется расстаться с кругленькой суммой.
    Бейонсе порадовала своих фанатов новой праздничной коллекцией одежды. [READ_MORE] С оригинальными идеями для дизайна Бейонсе решила не экспериментировать – основой рождественской коллекции стали вещи с изображением лица самой певицы.  Никаких дизайнерских изысков в коллекции нет, но цены достаточно высокие. За обычную белую футболку
    • Вчора, 16:39
    • Розсилка

    Поклонникам поп-дивы придется расстаться с кругленькой суммой.

    Бейонсе порадовала своих фанатов новой праздничной коллекцией одежды.

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    С оригинальными идеями для дизайна Бейонсе решила не экспериментировать – основой рождественской коллекции стали вещи с изображением лица самой певицы. 
    Никаких дизайнерских изысков в коллекции нет, но цены достаточно высокие. За обычную белую футболку под брендом певицы поклонникам придется заплатить $35, а за рождественский свитшот - от $50 до $60. 

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    Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию одежды
    Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию одежды
    Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию одежды
    Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию одежды
    Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию одежды
    Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию одежды
    Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию одежды
    Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию одежды
    Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию одежды
    Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию одежды
    Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию одежды
    Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию одежды


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