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    Без макияжа и фильтров: Кароль поделилась личным фото с подросшим сыном

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    Звездная мама похвасталась, что Вениамин стал лучшим знатоком английского на своем потоке - Без макияжа и фильтров: Кароль поделилась личным фото с подросшим сыном
    Звездная мама похвасталась, что Вениамин стал лучшим знатоком английского на своем потоке
    Фото из открытых источников

    Украинская певица Тина Кароль после насыщенного трудового года решила посвятить время своему сыну Вениамину

    Так, на новогодние праздники мальчик прилетел к маме из Великобритании, где живет и учится. О радостном событии Тина рассказала в Instagram. Она поделилась кадром, на котором предстает без макияжа улыбающейся, а рядом позирует 13-летний Веня.

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    Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

    Приехал мальчик к маме с хорошими новостями – Вен, как называют сына Тины в Великобритании, порадовал маму своими успехами в учебе. Как рассказала артистка, Веня привез табель отличника.

    Также звездная мама похвасталась, что Вениамин стал лучшим знатоком английского на своем потоке, также парень показал успехи в математике во всей школе.

    Вениамин живет и учится в Лондоне. В элитную школу Тина отправила сына в 7 лет. Поговаривают, что в год звездная мама платит за обучение сына около миллиона гривен.

    Напомним, украинская певица Тина Кароль представила новую линейку своих капроновых колготок.

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    Теги: Тина Кароль певица семья
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    Без макияжа и фильтров: Кароль поделилась личным фото с подросшим сыном