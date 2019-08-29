Безумие Хоакина Феникса в финальном трейлере «Джокера» (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кинокартина о враге Бэтмена – первый фильм, полностью посвященный истории суперзлодея.

Вышел финальный трейлер фильма «Джокер», как и обещал накануне режиссер ленты Тодд Филлипс. Предстоящая картина – первый фильм, полностью посвященный истории Джокера. Раньше суперзлодей чаще всего появлялся в кино только как главный враг Бэтмена.

В отличие от привычных фильмов DC, это не развлекательная картина, а драма о несправедливости и непростой судьбе маленького человека. Фильм расскажет историю малоизвестного комика Артура Флека, который мечтает стать знаменитым, но все считают его неудачником. Он ухаживает за больной мамой, которая с детства учила его «смотреть на мир с улыбкой», и терпит насмешки и издевательства. Постепенно Артур начинает сходить с ума и превращается в Джокера – лидера преступного мира.

Главную роль в картине сыграл Хоакин Феникс. Компанию ему составили Роберт Де Ниро, Марк Мэрон, Брайан Тайри Генри и другие.

Читайте также: Романтический поцелуй Мелании Трамп и Джастина Трюдо попал под прицел фотокамер