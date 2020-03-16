  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Билли Айлиш призналась, что хотела покончить с собой

    • Розсилка
    <p>Билли Айлиш рассказала поклонникам, как переживала сложный период: справиться с негативными мыслями звезде помогали родные</p> <div></div> - Билли Айлиш призналась, что хотела покончить с собой

    Билли Айлиш рассказала поклонникам, как переживала сложный период: справиться с негативными мыслями звезде помогали родные

    Несмотря на мировую популярность, певица долгое время не могла выйти из депрессии

    18-летняя поп-звезда Билли Айлиш призналась, что ее часто травили, отчего она впадала в отчаяние. Несколько лет назад Билли было настолько плохо, что она даже думала о суициде.

    «Понимаете, я всегда любила эпатировать, вгонять людей в ступор, взрываться в их головах. Я заряжаюсь от этого! Но вместе с тем мой образ часто становился мишенью для буллинга, что приводило меня к меланхолии и депрессивным мыслям. Однажды я призналась брату, что мечтаю покончить с собой!» - поделилась Айлиш в интервью The New York Times. 

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Билли Айлиш призналась, что хотела покончить с собой
    Билли Айлиш призналась, что хотела покончить с собой
    Билли Айлиш призналась, что хотела покончить с собой
    Билли Айлиш призналась, что хотела покончить с собой
    Билли Айлиш призналась, что хотела покончить с собой
    Билли Айлиш призналась, что хотела покончить с собой
    Недавно Айлиш удостоилась премии «Грэмми», взяв сразу пять заветных наград. Кроме того, девушку пригласили выступить на торжественной церемонии вручения «Оскара» и привлекли к записи музыкального сопровождения к новому фильму о Джеймсе Бонде

    После этого Финнеас стал больше времени уделять проблемам сестры. А потом и вся семья поддержала Билли. Теперь певица старается противостоять хейтерам, которые вгоняют ее в комплексы. Так, на одном из концертов девушка показала зрителям видео, на котором раздевается до нижнего белья. Таким образом Билли высказалась против дискриминации людей по внешности.

    «Вы хотите, чтобы я была меньше? Слабее, мягче, выше? Хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи провоцируют вас? А моя грудь, живот, бедра? Тело, в котором я родилась, - не то, чего вы хотели? Если я ношу то, в чем мне комфортно, то я не женщина. Если раздеваюсь, то шлюха. Хотя вы никогда не видели моего тела, вы все судите и судите меня за него», - негодовала звезда.

     Читайте также: Павел Зибров признался, сколько получает за свои песни                                                   


    знаменитости певица семья Билли Айлиш
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ