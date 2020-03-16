Билли Айлиш призналась, что хотела покончить с собой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Билли Айлиш рассказала поклонникам, как переживала сложный период: справиться с негативными мыслями звезде помогали родные

Несмотря на мировую популярность, певица долгое время не могла выйти из депрессии

18-летняя поп-звезда Билли Айлиш призналась, что ее часто травили, отчего она впадала в отчаяние. Несколько лет назад Билли было настолько плохо, что она даже думала о суициде.

«Понимаете, я всегда любила эпатировать, вгонять людей в ступор, взрываться в их головах. Я заряжаюсь от этого! Но вместе с тем мой образ часто становился мишенью для буллинга, что приводило меня к меланхолии и депрессивным мыслям. Однажды я призналась брату, что мечтаю покончить с собой!» - поделилась Айлиш в интервью The New York Times.

После этого Финнеас стал больше времени уделять проблемам сестры. А потом и вся семья поддержала Билли. Теперь певица старается противостоять хейтерам, которые вгоняют ее в комплексы. Так, на одном из концертов девушка показала зрителям видео, на котором раздевается до нижнего белья. Таким образом Билли высказалась против дискриминации людей по внешности.

«Вы хотите, чтобы я была меньше? Слабее, мягче, выше? Хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи провоцируют вас? А моя грудь, живот, бедра? Тело, в котором я родилась, - не то, чего вы хотели? Если я ношу то, в чем мне комфортно, то я не женщина. Если раздеваюсь, то шлюха. Хотя вы никогда не видели моего тела, вы все судите и судите меня за него», - негодовала звезда.



