Дэниел Рэдклифф рассказал, как стал алкоголиком из-за роли в «Гарри Поттере»



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По словам Дэниела Рэдклиффа, справиться с зависимостью ему помогли его родители и коллеги

Уже несколько лет актер ведет трезвый образ жизни

30-летний британский актер Дэниел Рэдклифф, который прославился благодаря фильму о Гарри Поттере (Harry Potter), признался, что именно главная роль в этой картине послужила причиной того, что он стал алкозависимым. Это откровенное признание он сделал в программе BBC Radio 4's Desert Island Disks.

«Если бы я вышел и напился, я бы внезапно осознал, что это всем интересно, потому что это не просто пьяный парень. Это было бы что-то вроде «о, Гарри Поттер напивается в баре». А потом, когда сильно напиваешься, ты осознаешь, что теперь люди смотрят на тебя еще больше, потому что теперь ты слишком пьян. И ты думаешь, что, вероятно, тебе следует пить еще больше, чтобы это игнорировать», - сказал он.

Он добавил, что из-за обрушившейся на него славы он стал злоупотреблять алкоголем. В «Гарри Поттере» Рэдклифф стал сниматься, когда ему было 11 лет. По его словам, к алкоголю он пристрастился ближе к окончанию саги — последний фильм о знаменитом волшебнике вышел в 2011 году.

«Я много пил. Это началось ближе к концу съемок «Гарри Поттера» и продолжилось после того, как они закончились. Это была паника, я не знал, что делать дальше. Я чувствовал себя некомфортно, будучи трезвым», - признался он.