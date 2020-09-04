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    Шоу-биз

    Билли Айлиш создала логотип для Олимпийских игр в Лос-Анджелесе

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    Певица&nbsp;Билли Айлиш - Билли Айлиш создала логотип для Олимпийских игр в Лос-Анджелесе
    Певица Билли Айлиш
    instagram.com/billieeilish/

    Речь об Олимпийских играх — 2028

    Билли Айлиш придумала логотип для Олимпиады-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе. Видео с рассказом об этом логотипе появилось на официальном YouTube-канале лос-анджелесских Олимпийских игр.

    «Многие считают, что Лос-Анджелес недружелюбен, а я считаю его довольно дружелюбным. Здесь все как бы помогает вам. В Лос-Анджелесе есть все. Вы даже не осознаете этого. В городе есть пара мест, где мне нравится бывать одной. И я люблю водить. Это все, что я здесь делаю. Лос-Анджелес настолько открытый, и я чувствую себя здесь как дома», — говорит певица и автор песен в видео.

    Предложенный Билли Айлиш логотип — вариация официального логотипа: буквы LA над цифрами 28 и сплетенными олимпийскими кольцами. Исполнительница написала букву A своим фирменным шрифтом неоново-зеленого цвета.

    Это сотрудничество — часть серии коллабораций со звездами перед Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе. Логотипы для события также предложили гимнастка Габби Дуглас, фигурист Адам Риппон, футболистка Алекс Морган, паралимпиец Оз Санчес, бегунья Аллисон Феликс, художник Стивен Харрингтон, фехтовальщица Ибтихадж Мухаммад, тату-мастер Dr. Woo и другие.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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