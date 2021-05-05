Голливудские актеры показали, как растолстели на карантине (фото)

Вслед за Смитом фотографию фигуры без фотошопа выложил Уолберг

Голливудские актеры Уилл Смит и Марк Уолберг опубликовали фотографии своих изменившихся тел. «Буду с вами честен, я в худшей в жизни форме», — написал Смит в Instagram, приложив свой снимок в трусах, олимпийке и тапочках на берегу пруда.

Впрочем, подписчики поддержали 52-летнего актера, отметив, что, несмотря на дряблый живот, он все равно выглядит подтянутым.

Вслед за Смитом фотографию фигуры без фотошопа выложил Уолберг. Он пошутил, что еще три недели назад выглядел как спортсмен, но благодаря стараниям знакомого повара от спортивной формы не осталось и следа.

«С животом ты выглядишь счастливее», — отметил в комментариях один из подписчиков Уолберга. В то же время некоторые фанаты артиста не поверили в то, что голливудский актер набрал вес просто так. «Не могу дождаться, чтобы увидеть, для какой роли это предназначено», — заявил один из комментаторов.

Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе