У США заарештували українку під час співбесіди щодо отримання грін-карти

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У США заарештували українку під час співбесіди щодо отримання грін-карти
Про затримання Вікторії Булавіної розповів її чоловік Віктор Король, який є громадянином США
фото: Orange County Register

Подібні випадки затримання українців під час співбесід для отримання грін-карт у США не рідкість

Українку Вікторію Булавіну в Сан-Дієго (США) заарештували прямо в будівлі імміграційної служби під час співбесіди з приводу отримання грін-карти. Про цей інцидент розповів чоловік українки Віктор Король, який є громадянином США видання Orange County Register, передає «Главком».

«Вікторія Булавіна вперше в’їхала в країну 2022 року в межах гуманітарної програми президента Джо Байдена для українців, які були вимушені покинути свою країну через війну. Її дочка брала участь у змаганнях із гімнастики в США, коли почалася війна, і пізніше вони возз’єдналися завдяки програмі Uniting for Ukraine», – йдеться у виданні.

Повідомляється, що затримання українки відбулося минулого тижня, коли Вікторія Булавіна разом зі своїм чоловіком пішла на останню співбесіду для отримання грін-карти на підставі шлюбу пари. Однак у будівлі митної служби агенти заарештували Вікторію Булавіну наприкінці бесіди.

За словами чоловіка українки, він із дружиною чув про подібні випадки, коли людей затримали під час співбесід, однак вони сподівалися, що з ними цього не станеться. До того ж Вікторія Булавіна не мала ніяких порушень щодо міграційного законодавства. «Ми хвилювалися через це. Але подумали, що з її статусом усе гаразд. Якщо хочеш отримати грін-карту, не можна просто не піти на співбесіду», – сказав Віктор Король.

Чоловік українки розповів, що після затримання Вікторію Булавіну доправили в центр утримання Otay Mesa. Справою Вікторії Булавіної займається Керолайн Метьюз із Pathway to Citizenship San Diego, місцевої некомерційної організації, що надає доступні та безоплатні юридичні послуги сім’ям іммігрантів.

Вона зауважила, що українка дотримувалася правил і не має судимостей. «Вона приїхала сюди на законних підставах, продовжила свій легальний статус, виконувала всі інструкції USCIS і пройшла співбесіду для отримання грін-карти з повною прозорістю. Немає жодних підстав для її затримання і розлуки із сім’єю, особливо в той час, коли її чоловік бореться з раком», – сказала Керолайн Метьюз.

Адвокатка також розповіла, що американські урядовці схвалили отримання Тимчасового статусу захисту (TPS) Вікторії Булавіної в червні 2024 року, який мав діяти ще до жовтня 2026 року. Відомо, що в січні 2025 року жінка подала заяву на подовження захисту та дозволу на роботу у встановлені міграційною службою терміни. Тож згідно з федеральними правилами статус Вікторії Булавіної мав зберігатися, поки її заяви були на розгляді. Тобто вона перебувала в періоді дозволеного перебування, за словами її адвоката.

Керолайн Метьюз зауважила в коментарі американському виданню, що подібна практика є «повсякденним явищем у Сан-Дієго». «Порушення основних прав людей на свободу, права на належну правову процедуру, на повідомлення про причини арешту, затримання і процедури видворення», – додала адвокатка.

Вона також розповіла про ще одну свою клієнтку, яку також заарештували наприкінці співбесіди. Вона описала це, як «пастку, влаштовану Імміграційною та митною поліцією США». «Це безпрецедентно. Особливо у випадку Вікторії, тому що вона навіть не порушила законодавство», – сказала вона.

Наагадаємо, що у США триває масштабна хвиля імміграційних рейдів. Федеральні агенти затримали щонайменше 81 людину в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Зазначається, що масові депортації та жорсткий контроль імміграції залишаються одним із ключових напрямків внутрішньої політики президента США Дональда Трампа. Від початку його каденції імміграційні рейди посилилися як у великих демократичних містах, так і у консервативних сільських районах.

Раніше «Главком» писав про те, як британка Наталі Рей, 56-річна мати трьох дітей із Кента, була затримана у Сполучених Штатах та звинувачена у масштабній крадіжці. Їй загрожує до 50 років тюремного ув'язнення За даними слідства, Наталі Рей разом зі спільником викрала шість пляшок рідкісного Pinot Noir із знаменитого французького виноробного господарства Domaine de la Romanée-Conti (Бургундія). Вартість викраденого вина оцінюється у понад $40 тис.

Теги: США мігранти українці за кордоном

