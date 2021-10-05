20-летняя Анна Тринчер планирует очередную пластическую операцию

Звезда хочет улететь в Милан и потратить $10 000 на одежду

20-летняя украинская певица и блогерша Анна Тринчер, которая недавно сделала третью операцию по увеличению губ, заявила, что хочет сделать маммопластику.

По словам звезды, она мечтает об идеальной фигуре и ее цель — увеличение груди. Об этом звезда сериала «Школа» рассказала в своих Инстаграм-сторис.

«Instagram — мой дневник и я хочу с вами этим поделиться. Мои цели на будущее, которые не касаются карьеры, это идеальная фигура, реально пипец, как хочу. И я хочу сделать грудь, признаюсь вам. Я реально планирую эту операцию», — отметила артистка.

instagram.com/annatrincher_official.

Также исполнительница добавила, что мечтает полностью обновить свой гардероб. Звезда хочет улететь в Милан и потратить 10 000 долларов на одежду.

«Чтобы я просто просыпалась и у меня было миллион вариаций идеального гардероба с крутыми, дорогими, классными шмотками. Чтобы я кайфовала от того, как я одеваюсь», — добавила она.

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