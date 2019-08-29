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    Шоу-биз

    Брэд Питт усовершенствовал любовное тату в честь Анджелины Джоли

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    Брэд Питт - Брэд Питт усовершенствовал любовное тату в честь Анджелины Джоли
    Брэд Питт

    В Венеции открылся знаменитый кинофестиваль

    55-летний Брэд Питт с удовольствие позировал фотографам на открытии 76-го Венецианского кинофестиваля. Питт был одет в серую футболку и темные брюки. Голову он прикрыл любимым аксессуаром – кепи.

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    Брэд Питт усовершенствовал любовное тату в честь Анджелины Джоли
    Брэд Питт усовершенствовал любовное тату в честь Анджелины Джоли
    Брэд Питт усовершенствовал любовное тату в честь Анджелины Джоли
    Брэд Питт усовершенствовал любовное тату в честь Анджелины Джоли
    Брэд Питт усовершенствовал любовное тату в честь Анджелины Джоли
    Брэд Питт усовершенствовал любовное тату в честь Анджелины Джоли
    Брэд Питт усовершенствовал любовное тату в честь Анджелины Джоли
    Брэд Питт усовершенствовал любовное тату в честь Анджелины Джоли
    Брэд Питт усовершенствовал любовное тату в честь Анджелины Джоли
    Брэд Питт усовершенствовал любовное тату в честь Анджелины Джоли

    Внимательные поклонники заметили новую татуировку на бицепсе звезды. Рисунок стал продолжением хорошо известного изображения. Незадолго до расставания с Анджелиной Джоли актер сделал в ее честь романтическое тату. Брэд процитировал нежное стихотворение персидского поэта Руми: «Есть луг волшебный, что лежит вне круга понятий наших о добре и зле. Ищи его, там встретим мы друг друга». Это же изречение нанесла и Анджелина Джоли.

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