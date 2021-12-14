Победитель «Холостячки 2» ответил на хейт из-за разрыва с Огневич

По его словам, у него прошли чувства к ней и он не стал лгать и притворяться. После такого признания на избранника артистки обрушилась волна хейта в сети.

В пост-шоу по итогам проекта «Холостячка 2» стало известно, что главная героиня Злата Огневич и победитель шоу Андрей Задворный уже не вместе – мужчина бросил певицу через полтора месяца отношений.

«Эй все не так, ну вы чего…? Ну как же, а вот…? Это да, но еще же было… Да вы не так тут поняли! И так далее. …первая реакция на комментарии и сообщения», – поделился Андрей.

Мужчина отметил, что ему очень хотелось ответить на обвинения, но он сдерживал себя, понимая, что в этом мало толка.

«На что-то я отвечаю, чаще сдерживаюсь, гашу импульс, иногда напишу и сразу стираю. Никогда раньше у меня не было столько внутреннего импульса доказывать, что я не верблюд. Внутренне понимаю, что это абсолютно неблагодарное занятие – мой ответ ничего не даст и никого не переубедит. Правдой считается то, что раньше и громче было заявлено. Плюс эта «Правда» очень проста и понятна в понимании, а чтобы с ней соревноваться, нужно строить сложные цепочки из доводов и опровержений – а это уже про оправдываться», – написал победитель «Холостячки 2».

Он подчеркнул, что оправдываться ему не за что, ведь это его жизнь и он имеет право на свои решения, поступки и чувства.

«А оправдываться мне не в чем, потому что: это моя жизнь, я живу ее так, как считаю нужным. Я имею право влюбиться, я имею право ревновать и ненавидеть, я имею право простить. Я имею право попробовать построить отношения с девушкой, которую выбрал я и которая выбрала меня. Я имею право разочароваться. Я имею право на то, что у меня проходят чувства. Я имею право на то, чтобы у меня что-то не получилось, при этом, оставаясь честным перед собой и девушкой», – заявил Задворный.

Избранник Огневич отметил, что не мог принять другое решение и не видит смысла о чем-то жалеть, ведь это в прошлом.

Напомним, «Холостячка» Злата Огневич и предприниматель Андрей Задворный, которого она выбрала в финале романтического реалити, расстались. О разрыве стало известно во время пост-шоу на телеканале «СТБ», в котором приняли участие все претенденты на руку Златы.