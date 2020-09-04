Бриллианты на обнаженной груди: невеста Роналду вышла в свет в откровенном платье



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26-летняя модель Джорджина Родригес приехала на Венецианский кинофестиваль instagram.com/georginagio.p/

Возлюбленная 35-летнего Криштиану Роналду поразила публику роскошным нарядом

26-летняя модель Джорджина Родригес оставила детей на попечении нянь и на частном самолете прилетела из Мадрида в Венецию, где сейчас собрались сливки общества.

Родригес побывала на званом ужине в элитном отеле Excelsior. Звезда выбрала облегающее платье из блестящей черной ткани. Пикантности образу придало смелое декольте с сердцеобразным вырезом и боковой разрез до бедра. Невеста известного футболиста продемонстрировала роскошную фигуру – пышную грудь, тонкую талию, длинные ноги и аппетитные бедра.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.