  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Бриллианты на обнаженной груди: невеста Роналду вышла в свет в откровенном платье

    • Розсилка
    <p>26-летняя модель Джорджина Родригес приехала на Венецианский кинофестиваль</p> <div></div> - Бриллианты на обнаженной груди: невеста Роналду вышла в свет в откровенном платье

    26-летняя модель Джорджина Родригес приехала на Венецианский кинофестиваль

    instagram.com/georginagio.p/

    Возлюбленная 35-летнего Криштиану Роналду поразила публику роскошным нарядом

    26-летняя модель Джорджина Родригес оставила детей на попечении нянь и на частном самолете прилетела из Мадрида в Венецию, где сейчас собрались сливки общества.

    Родригес побывала на званом ужине в элитном отеле Excelsior. Звезда выбрала облегающее платье из блестящей черной ткани. Пикантности образу придало смелое декольте с сердцеобразным вырезом и боковой разрез до бедра. Невеста известного футболиста продемонстрировала роскошную фигуру – пышную грудь, тонкую талию, длинные ноги и аппетитные бедра.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Бриллианты на обнаженной груди: невеста Роналду вышла в свет в откровенном платье
    Бриллианты на обнаженной груди: невеста Роналду вышла в свет в откровенном платье
    Бриллианты на обнаженной груди: невеста Роналду вышла в свет в откровенном платье
    Бриллианты на обнаженной груди: невеста Роналду вышла в свет в откровенном платье
    Бриллианты на обнаженной груди: невеста Роналду вышла в свет в откровенном платье
    Бриллианты на обнаженной груди: невеста Роналду вышла в свет в откровенном платье
    Бриллианты на обнаженной груди: невеста Роналду вышла в свет в откровенном платье
    instagram.com/georginagio.p/

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

     Читайте также: Чего только не увидишь на пляже: подборка курьезных фото

     

    знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ