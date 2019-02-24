Британские СМИ сообщили рабочее название нового фильма о Джеймсе Бонде



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Том Хиддлстон

Кинокартина должна выйти на экраны в 2020 году

Очередной фильм об агенте британской разведки Джеймсе Бонде получил рабочее название Shatterhand. Об этом сообщают британские СМИ.

Как пишет газета The Guardian, съемки 25-й части киносаги об агенте 007 должны начаться в апреле 2019 года. Ожидается, что роль Джеймса Бонда в последний раз исполнит британец Дэниэл Крейг, который снялся в предыдущих четырех кинокартинах.

Ожидается, что фильм выйдет на большие экраны в 2020 году. Его режиссером выступит американец Кэри Дзедзи Фукунага.

Ранее сообщалось, что британские букмекеры назвали основных претендентов на роль следующего агента 007. Они считают, что наибольшие шансы стать очередным Джеймсом Бондом у актеров Тома Хиддлстона и Джастина Хартли.