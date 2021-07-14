Кто стройнее? 42-летняя Ефросинина с сестрой померилась фигурами в купальниках (фото)

Семья отдохнула в Турции

Ведущая и блогер Маша Ефросинина, которая недавно впервые снялась в нижнем белье, устроила себе и своей семье отпуск.

Сейчас знаменитость вместе с родными находится в Турции. Там она с мамой, младшей сестрой Лизой и детьми наслаждается солнечными днями, живописными пейзажами и вкусной местной кухней.

Не утратила случай Ефросинина и посоревноваться с сестрой фигурами в купальниках. На странице в Instagram Мария разместила снимки, где они с Лизой обнимаются и весело прыгают. Маша была в коралловом купальнике, ее сестра - в оранжевом.

«Мы честно всю неделю пытались сделать красивые фото с Лизочком... Я считаю, получилось. Love you sis», — подписала снимки Ефросинина.

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