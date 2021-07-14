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    Кто стройнее? 42-летняя Ефросинина с сестрой померилась фигурами в купальниках (фото)

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    Телеведущая Маша Ефросинина - Кто стройнее? 42-летняя Ефросинина с сестрой померилась фигурами в купальниках (фото)
    Телеведущая Маша Ефросинина
    instagram.com/mashaefrosinina/

    Семья отдохнула в Турции

    Ведущая и блогер Маша Ефросинина, которая недавно впервые снялась в нижнем белье, устроила себе и своей семье отпуск.

    Сейчас знаменитость вместе с родными находится в Турции. Там она с мамой, младшей сестрой Лизой и детьми наслаждается солнечными днями, живописными пейзажами и вкусной местной кухней.

    Не утратила случай Ефросинина и посоревноваться с сестрой фигурами в купальниках. На странице в Instagram Мария разместила снимки, где они с Лизой обнимаются и весело прыгают. Маша была в коралловом купальнике, ее сестра - в оранжевом.

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    Кто стройнее? 42-летняя Ефросинина с сестрой померилась фигурами в купальниках (фото)
    Кто стройнее? 42-летняя Ефросинина с сестрой померилась фигурами в купальниках (фото)
    Кто стройнее? 42-летняя Ефросинина с сестрой померилась фигурами в купальниках (фото)
    instagram.com/mashaefrosinina/

    «Мы честно всю неделю пытались сделать красивые фото с Лизочком... Я считаю, получилось. Love you sis», — подписала снимки Ефросинина.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Маша Ефросинина
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    Кто стройнее? 42-летняя Ефросинина с сестрой померилась фигурами в купальниках (фото)