Бывший муж Бритни Спирс добился от певицы увеличения алиментов



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Говорят, что американская певица Бритни Спирз пошла на уступки своему экс-мужу Кевину Федерляйну и решила увеличить алименты, которые платит на содержание их двоих сыновей

Бывший танцовщик, который до сих пор получал от Бритни 20 тысяч долларов, просил 60 тыс., но удовлетворился суммою скромнее.

Как стало известно Entertainment Tonight, Спирс согласилась платить приблизительно вдвое больше от начальной цифры.

«Кевин и его команда очень довольны…Так будет лучше для Кевина, для детей и для Бритни», - заявил информатор.

Известно, что после развода Федерляйна со Спирс, он успел опять жениться и завести еще двоих детей. Теперь у него шестеро наследников – старших сына и дочь он имеет от прошлых отношений. Сейчас 40-летний Кевин зарабатывает на жизнь диджеингом, но получается у него не очень – об этом он жаловался судье.

По словам источника, подать на увеличение алиментов мужчину заставил страх, ведь теперь сыновья стали больше времени проводить со звездной матерью, и начались разговоры о частичном возвращении ей родительских прав.

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