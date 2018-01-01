Бывший муж Памелы Андерсон Томми Ли помолвлен с актрисой Бриттани Фурлан

Что может быть романтичнее, чем получить предложение руки и сердца в День святого Валентина?

В праздник всех влюбленных заветный вопрос «Ты выйдешь за меня?» задал своей подруге бывший муж Памелы Андерсон, 55-летний музыкант Томми Ли. Фото кольца в форме сердца в Instagram опубликовала избранница Томми, 31-летняя американская актриса и видеоблогер Бриттани Фурлан. «Это определенно лучше шоколадки. Поприветствуйте



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Томми Ли с возлюбленной

Что может быть романтичнее, чем получить предложение руки и сердца в День святого Валентина?

В праздник всех влюбленных заветный вопрос «Ты выйдешь за меня?» задал своей подруге бывший муж Памелы Андерсон, 55-летний музыкант Томми Ли.

Фото кольца в форме сердца в Instagram опубликовала избранница Томми, 31-летняя американская актриса и видеоблогер Бриттани Фурлан.

«Это определенно лучше шоколадки. Поприветствуйте будущую миссис Ли»,- так подписала снимок Бриттани.

Стоит отметить, что экс-супруга Томми Ли также собралась замуж. Избранником 50-летней Памелы Андерсон стал молодой футболист, защитник клуба «Олимпик Марсель» и сборной Франции Адиль Рами.