Бывший муж Памелы Андерсон Томми Ли помолвлен с актрисой Бриттани Фурлан
- Сьогодні, 16:59
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Томми Ли с возлюбленной
Что может быть романтичнее, чем получить предложение руки и сердца в День святого Валентина?
В праздник всех влюбленных заветный вопрос «Ты выйдешь за меня?» задал своей подруге бывший муж Памелы Андерсон, 55-летний музыкант Томми Ли.
Фото кольца в форме сердца в Instagram опубликовала избранница Томми, 31-летняя американская актриса и видеоблогер Бриттани Фурлан.
«Это определенно лучше шоколадки. Поприветствуйте будущую миссис Ли»,- так подписала снимок Бриттани.
Стоит отметить, что экс-супруга Томми Ли также собралась замуж. Избранником 50-летней Памелы Андерсон стал молодой футболист, защитник клуба «Олимпик Марсель» и сборной Франции Адиль Рами.