План провалился: Джейми Оливер закрывает часть своих ресторанов

Популярный английский шеф-повар Джейми Оливер вынужден закрыть 12 из 35 своих ресторанов итальянской кухни

Причиной закрытия ресторанов стали низкие доходы компании: в общей сложности Джейми задолжал кредиторам, работникам и поставщикам - 71, 5 миллионов фунтов стерлингов. Прошлый год был для Джейми непростым: сначала он рассказал о трагедии в семье, а потом был вынужден признать, что его план по глобальному расширению сети своих ресторанов по всему



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Джейми Оливер

Популярный английский шеф-повар Джейми Оливер вынужден закрыть 12 из 35 своих ресторанов итальянской кухни

Причиной закрытия ресторанов стали низкие доходы компании: в общей сложности Джейми задолжал кредиторам, работникам и поставщикам - 71, 5 миллионов фунтов стерлингов.

Прошлый год был для Джейми непростым: сначала он рассказал о трагедии в семье, а потом был вынужден признать, что его план по глобальному расширению сети своих ресторанов по всему миру провалился. Его заведение в Стамбуле и еще шесть ресторанов в Великобритании были закрыты.

Как уточняет газета Times, сейчас под угрозой сокращения оказались около 450 сотрудников сети. Остальные 23 ресторана Jamie's Italian, которые продолжат работу в Великобритании, должны договориться с арендодателями о снижении арендной платы. О судьбе 28 зарубежных ресторанов пока ничего не известно.

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши заведения соответствовали современной коммерческой среде, и мы уверены, что новая схема бизнеса позволит создать новые возможности для роста и прибыли,- говорится в официальном заявлении Джейми.

В своих бедах Джейми винит Brexit, рост расходов по всей стране и даже друзей, "с которыми лучше было не сотрудничать". Однако виновник низких доходов уже известен: несколько лет посетители жалуются на менеджеров заведений. Из-за отрицательных отзывов на различных сайтах рейтинги ресторанов начали резко падать. В результате за минувший год убытки составили около 13 миллионов фунтов стерлингов. А пока рестораны закрываются, мы предлагаем приготовить брускетту со спаржей и яйцом-пашот от знаменитого повара.

Джерело: Hello!