Чемпионка мира ушла со спорта, чтобы стать звездой Playboy (фото)

Двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина Юлиане Зайфарт

Эффектная внешность девушки не осталась незамеченной

Двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина Юлиане Зайфарт радует своими достижениями не только мир спорта. Девушка решилась на откровенную съемку для немецкого Playboy, на обложке которого появится в марте.

Откровенные снимки разместили в инстаграме журнала. На них 30-летняя чемпионка позировала полуобнаженной, хвастаясь идеальной спортивной фигурой и не прикрывая голую грудь.

Пользователи не смогли устоять перед красотой Юлиане, о чем немедленно сообщили в комментариях. Они отметили, что девушка настолько соблазнительна, будто создана для знаменитого эротического мужского журнала.

Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

«Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star

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