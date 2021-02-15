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    Шоу-биз

    Чемпионка мира ушла со спорта, чтобы стать звездой Playboy (фото)

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    Двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина Юлиане Зайфарт - Чемпионка мира ушла со спорта, чтобы стать звездой Playboy (фото)
    Двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина Юлиане Зайфарт
    instagram.com/juliane_seyfarth/

    Эффектная внешность девушки не осталась незамеченной

    Двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина Юлиане Зайфарт радует своими достижениями не только мир спорта. Девушка решилась на откровенную съемку для немецкого Playboy, на обложке которого появится в марте.

    Откровенные снимки разместили в инстаграме журнала. На них 30-летняя чемпионка позировала полуобнаженной, хвастаясь идеальной спортивной фигурой и не прикрывая голую грудь.

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    Чемпионка мира ушла со спорта, чтобы стать звездой Playboy (фото)
    Чемпионка мира ушла со спорта, чтобы стать звездой Playboy (фото)
    Чемпионка мира ушла со спорта, чтобы стать звездой Playboy (фото)
    Чемпионка мира ушла со спорта, чтобы стать звездой Playboy (фото)
    instagram.com/juliane_seyfarth/

    Пользователи не смогли устоять перед красотой Юлиане, о чем немедленно сообщили в комментариях. Они отметили, что девушка настолько соблазнительна, будто создана для знаменитого эротического мужского журнала.

    Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

    «Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star

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    Теги: знаменитости самые сексуальные
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