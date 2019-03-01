Джулия Робертс может сняться в сериале Amazon о женщине-политике



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Создатель сериала «Братья и сестры» Джон Робин Бэйц пригласил актрису принять участие в съемках

Роман «Шарлотта Уолш любит побеждать» Джо Пиаззы рассказывает о женщине-политике, которая хотела сразу всего: власть, успешный брак и счастье, но не была уверена, какую именно цену она готова за это заплатить. Шарлотта Уолш — исполнительный директор из Силиконовой долины.

Вместе с мужем и тремя дочерьми она возвращается в свой родной город в Пенсильвании, чтобы баллотироваться в Сенат. Шарлотта шокирована тем, насколько негативно настроен её оппонент, а также жёстким обращением в средствах массовой информации, которое начинает негативно влиять на её семью.

Создатель сериала «Братья и сестры» Джон Робин Бэйц займётся адаптацией книги, а главную роль в проекте планирует исполнить Джулия Робертс. Она же займётся продюсированием мини-сериала. Amazon не подтверждает эту информацию.

Недавно актриса снялась в первом сезоне сериала «Возвращение домой». Его продлили, но Робертс решила не возвращаться к проекту. За роль психолога, работающего в центре по реабилитации ветеранов, она получила номинацию на «Золотой глобус».

Недавно актриса появлялась на экранах в драме «Вернуть Бена».

Джерело: Киноафиша