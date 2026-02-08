Головна Скотч Шоу-біз
Оператор переможниці Нацвідбору відповів на закиди про «п'яну» зйомку виступу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Користувачі Threads звернули увагу на незвичний стиль зйомки виступу Leléka
фото: leleka_music/Instagram

Виступ Leléka викликав бурхливі обговорення в соцмережах

Українці активно обговорюють виступ переможниці Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2026» Leléka. Зокрема, бурхливі дискусії викликала зйомка виступу. Деякі користувачі жартують, що людина за камерою була нібито «п’яна». Сам оператор уже відповів на ці закиди. Про це повідомляє «Главком».

Користувачі соцмережі Threads звернули увагу на незвичний стиль зйомки виступу Leléka. Хоча дехто й зауважує, що такий прийом вже не вперше використовується на Євробаченні. Сподобався цей задум не всім.

Оператор переможниці Нацвідбору відповів на закиди про «п'яну» зйомку виступу фото 1
скриншот з Threads
Оператор переможниці Нацвідбору відповів на закиди про «п'яну» зйомку виступу фото 2
скриншот з Threads
Оператор переможниці Нацвідбору відповів на закиди про «п'яну» зйомку виступу фото 3
скриншот з Threads

Водночас оператор Олександр Шапоринський, який знімав Leléka, на своїй сторінці в інстаграмі пояснив, що зйомка була саме такою, як і задумувалося.

«Мене звати Олександр і я той самий «бухий оператор» на номері Leléka. Так, ми робили це свідомо. Так, це не брак по камері. Так, ми зробили свій виступ абсолютно іншим», – наголосив Олександр Шапоринський.

Він наголосив, що творча команда розуміла, як відреагує суспільство, але зробила саме так, як і хотіла. За його словами, не кожен зможе зрозуміти послання, яке закладене у такому режисерському рішенні. Утім, про яке саме послання йдеться – Шапоринський не розповів.

«Кожен по своєму сприйняв це режисерське бачення переможного номеру, але не кожен зрозумів наше послання. Те, що на телебаченні «не прийнято», «не працює», «не відповідає рівню» в один момент просто зламалось і взяло верх над всіма цими «законами телебачення», – підсумував оператор.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Oleksandr Shaporynskyi (@shaporynskyi.prod)

Нагадаємо, що суддя Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2026» Руслана під час прямого ефіру, який відбувся 7 лютого, закликала голосувати за свою фаворитку Leléka. Це спричинило скандал, оскільки, згідно з правилами конкурсу, журі має лишатися неупередженим. Однак «Суспільне» заявило, що дії Руслани не порушують правил, а її коментар є особистою позицією.

До слова, співачка Jerry Heil, яка є учасницею цьогорічного Нацвідбору на «Євробачення-2026», розкритикувала організаторів конкурсу. Виконавиця, яка змагалася за перемогу з піснею Catharticus, заявила, що її номер не був повноцінним. Артистка поділилась, що в записі виступу мали показати спеціальні прилади, які ламались, іскрились та створювали ефект колапсу. Проте у фінальній версії запису цього не буде.

Теги: Євробачення скандал

