Leleka зірвала голос під час сольного концерту (відео)

Напередодні сольного концерту Leleka захворіла

Переможниця національного відбору на «Євробачення» Leleka не змогла заспівати високі ноти на своєму сольному концерті та зірвала голос під час виступу. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогера Романа Бутурлакіна.

За словами співачки, вона захворіла перед концертом, тож їй довелося вийти на сцену хворою. Коли Leleka виконувала свою пісню «Ridnym» та намагалася взяти високу ноту, що є особливістю її треку, співачці не вдалося її втримати.

Під час виконання фрагмента пісні з високою нотою, голос співачки зірвався. Після цього Leleka перепросила в глядачів. За її словами, причина полягала у хворобі, що послабило її голос. Однак співачка пообіцяла шанувальникам вилікуватися та все ж таки заспівати свою пісню з високими нотами.

У залі глядачі підтримували співачку оплесками та оваціями. Однак у соцмережах українці були обурені цією ситуацією. Користувачі наголосили на тому, що співачці треба лікуватися та готуватися до Євробачення.

Українці прокоментували виступ Leleka фото скриншот із соцмереж

«На Євробаченні теж так скажуть «почекайте, я витягну ту ноту».

«Я не розумію, якщо артистка, яка представлятиме Україну на Євробаченні, захворіла – дайте їй вилікуватися, скасуйте виступи, такими темпами, точно що скоро Laud поїде».

«До Євробачення майже 3 місяці, думаєте, вона не відпочине й не підготується?»

Нагадаємо що переможцем Національного відбору на цьогорічний пісенний конкурс стала Leleka. Співачка здобула максимальну підтримку, отримавши по 10 балів як від професійного журі, так і від глядачів, що в сумі принесло їй переможну 20-ку з конкурсною композицією «Ridnym».