Ольга Сумська опублікувала відео під пісню росіянина. Українці обурені

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Відео Ольги Сумської обурило українців
фото: Іnstagram/olgasumska

Акторка не відреагувала на критику через її відео з піснею росіянина

Народна артистка України Ольга Сумська поділилася в мережі відео, до якого долала пісню росіянина. Українці в мережі розкритикували акторку за те, що вона зняла відео під трек німецького співака російського походження. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Ольги Сумської.

Пісня, під яку Ольга Сумська зняла відео, виконує співак Grey Wiese, його справжнє ім’я Сергій Григор’єв-Апполонов. Про це в соцмережі Threads заявили користувачі, вони зауважили, що співак тримається «поза політикою». Але, за словами користувачів, співака помічали з росіянами, яким він дав інтерв’ю, як, наприклад Ксенії Собчак.

Зокрема в коментарях користувачі розділилися на два табори. Хтось заявляв, що Сергій Григор’єв-Апполонов не підтримує війну РФ, а інші розкритикували Сумську за відео з його піснею та пригадали їй про її доньку, яка живе та працює в Росії. На обговорення свого відео з піснею росіянина Ольга Сумська не відреагувала.

Ольга Сумська опублікувала відео під пісню росіянина та обурила українців у мережі
фото: скриншот Threads
  • «Той блогер позиціонує себе «лайфстайл красота проти війни поза політикою». Але час від часу спілкується з пропагандистами. Недавно дав інтервʼю Собчак і ходив на концерт Нетребко в Парижі. А потім із нею тусив у ресторані та захоплювався її талантом».
Українці розкритикували Ольгу Сумську
фото: скриншот Threads
  • «Минулого року помічений на шопінгу з Яною Рудкоською: продюсерка публічно підтримує агресивну війну РФ проти України та виправдовує вторгнення позицією «у Путіна не було вибору».
Росіянин Сергій Григор’єв-Апполонов у 2003 році переїхав до Німеччини
фото з відкритих джерел

Відомо, що Сергій Григор’єв-Апполонов у 2003 році переїхав до Німеччини, а потім до Франції. Також його називають племінником російського співака Андрія Григор'єва-Апполонова, який є солістом групи «Іванушки International».

Серед оточення співака є росіяни, як Олександр Васильєв та блогер Ігор Синяк, що народився в українському Краматорську й тепер живе в РФ. Також співак давав інтерв’ю відомій російській пропагандистці Ксенії Собчак. До слова, в одному зі своїх інтерв’ю росіянин заявляв, «ніхто не повинен займати тверду політичну позицію». А його любов до пісень путіністки Анни Нетребко, він пояснив тим, що вона «людина поза політикою».

До слова, старша дочка української акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна нещодавно знялася у серіалі в Росії. Акторка показала кадри з серіалу.  Антоніна Паперна продовжує підтримувати країну-агросорку та працювати в Росії. Акторка повідомила, що вона знялася у російському серіалі «Твій дім».

