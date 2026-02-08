Головна Скотч Шоу-біз
Етнічна і запальна. Кіпр представив свою пісню на Євробаченні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Antigoni намагатиметься повернути Кіпр до фіналу конкурсу, до якого країна не потрапила минулого року
фото: Eurovision

Antigoni виступить у Відні з піснею Jalla

Сьогодні, 8 лютого, відбулася довгоочікувана прем'єра пісні та кліпу представниці Кіпру на Євробаченні-2026 у Відні Антігоні Бакстон під назвою Jalla. Про це повідомляє «Главком»

Профіль Кіпру на конкурсі 

Кількість виступів: 41

Дебют країни: 1981 рік (Island – Monika, шосте місце)

Найкращий результат: друге місце (Eleni Foureira – Fuego, 2018 рік)

Минулорічний результат: непрохід до фіналу (Theo Evan – Shh)

Пісня Кіпру на Євробаченні-2026: Antigoni – Jalla

Про що пісня?

Назва треку Jalla походить із кіпрського діалекту і в перекладі означає «Більше!». Це енергійна поп-композиція з виразними середземноморськими мотивами, що поєднує сучасне звучання R&B та традиційні грецькі інструменти.

«Я хотіла створити щось, що відображає наш кіпрський дух, але водночас звучить сучасно на міжнародній арені. Jalla – це про енергію, пристрасть і бажання більшого від життя», – поділилася співачка.

Відео на пісню, зняте студією Bodega Visuals, презентували в ефірі головних новин каналу RIK1. Зйомки проходили в мальовничих локаціях Кіпру. Особливою деталлю кліпу стала участь дідуся та бабусі Антігоні, що підкреслює зв'язок артистки з її корінням.

Хто така Антігоні?

30-річна британсько-кіпрська співачка стала першою офіційно підтвердженою учасницею Євробачення-2026 ще у листопаді минулого року. Вона випускниця знаменитої Brit School (де навчалися Адель та Емі Вайнгауз) та колишня учасниця популярного реаліті-шоу Love Island. Антігоні є донькою відомої телеведучої та кулінарної експертки Тоні Бакстон, яка здобула популярність завдяки своїм авторським програмам про культуру та кухню Середземномор'я на британському телебаченні.

Вже за кілька днів, 13 лютого, Антігоні вперше виконає Jalla наживо. Це станеться в Афінах під час другого півфіналу грецького відбору Sing For Greece, куди її запросили як спеціальну гостю.

Нагадаємо, що представниця Болгарії на Євробаченні через хейтерів хотіла відмовитися від участі. Болгарська поп-зірка Dara, яка здобула перемогу в першій частині національного відбору Natsionalna Selektsiya на Євробачення-2026, роздумувала над зняттям з конкурсу.

