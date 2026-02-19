Темна і гротексна. Бельгія представила свою пісню на Євробаченні

Уперше з 2018 року країну представить соло-виконавиця

Сьогодні, 19 лютого, відбулася подвійна прем'єра: Бельгія назвала ім'я своєї представниці, а також показала світу свою пісню на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Бельгії на конкурсі Кількість виступів: 66 Дебют країни: 1956 рік (Mony Marc – Le Plus Beau Jour de ma vie, без місця) Найкращий результат: перше місце (Sandra Kim – J'aime la vie) Минулорічний результат: непрохід до фіналу (Red Sebastian – Strobe Lights)

Хто представить Бельгію?

Рішенням франкомовного мовника Бельгії RTBF (у країні є ще нідерландськомовний VRT, який обиратиме наступного року) було вирішено провести внутрішній відбір замість національного фіналу. Після довгих пошуків вирішено було зупинитися на співачці Essyla. Essyla – це сценічний псевдонім Аліси Ван Есбек, вимконавиці з Первеза у Валлоні-Брабант. Вона вперше здобула національне визнання у 2021 році як фіналістка дев'ятого сезону шоу The Voice Belgique, де вона виділялася своїм особливим голосом та сильною артистичною індивідуальністю. З юного віку вона створила свій перший гурт, а згодом продовжила вдосконалювати свою техніку та музичний стиль у музичній школі IMEP у Намюрі.

Попри те, що Ван Есбек виросла на французьких піснях у стилі шансон, вона не боялася поступово розширювати свої музичні горизонти, черпаючи натхнення з джазу, фолку, року та фанку, а також класичних американських співаків і звуків. Ці різноманітні впливи формують її фірмовий стиль, поєднуючи поп з душевними та емоційними елементами. У своїх текстах вона порушує проблеми молодих жінок свого покоління, часто зосереджуючись на темах самопізнання та жіночої емансипації.

Essyla випустила кілька сольних робіт, включаючи сингли Let You Go і Not My Kind of Dude, які були добре прийняті радіослухачами, а потім дебютний міні-альбом I’ll Be Okay, що ще більше зміцнило її позиції на бельгійській музичній сцені.

Пісня Бельгії на Євробаченні-2026: Essyla – Dancing on the Ice

Про що пісня?

Dancing on the Ice у виконанні Essyla – це пісня про силу молодого покоління. Композиція є гімном рішучості молоді, її оптимізму та здатності самостійно прокладати свій шлях. Образ танців на льоду тут символізує життя в нестабільному світі, який може тріщати й ламатися, усе навколо може бути крихким, але молоде покоління все одно рухається вперед.

Це про сміливість мріяти, не зупинятися та продовжувати танцювати, навіть коли ґрунт під ногами слизький. Попри вразливість і труднощі, пісня несе світлий, надихаючий меседж: не боятися ризику, вірити в себе та не втрачати надію.

Попри такий первинний посил, пісня дуже цікаво грається з традиційними нормами. Зокрема, текст містить такі рядки: «Я хочу кохання, Але я не вірна. Називай мене королевою, Хоча я не королівської крові».

Нагадаємо, що Кіпр представив свою пісню на Євробаченні. Antigoni виступить у Відні з треком Jalla.