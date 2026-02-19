Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Темна і гротексна. Бельгія представила свою пісню на Євробаченні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Бельгія славиться своїми напруженими та драматичними заявками
фото: RTBF

Уперше з 2018 року країну представить соло-виконавиця

Сьогодні, 19 лютого, відбулася подвійна прем'єра: Бельгія назвала ім'я своєї представниці, а також показала світу свою пісню на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком»

Профіль Бельгії на конкурсі 

Кількість виступів: 66

Дебют країни: 1956 рік (Mony Marc – Le Plus Beau Jour de ma vie, без місця)

Найкращий результат: перше місце (Sandra Kim – J'aime la vie)

Минулорічний результат: непрохід до фіналу (Red Sebastian – Strobe Lights)

Хто представить Бельгію? 

Рішенням франкомовного мовника Бельгії RTBF (у країні є ще нідерландськомовний VRT, який обиратиме наступного року) було вирішено провести внутрішній відбір замість національного фіналу. Після довгих пошуків вирішено було зупинитися на співачці Essyla. Essyla – це сценічний псевдонім Аліси Ван Есбек, вимконавиці з Первеза у Валлоні-Брабант. Вона вперше здобула національне визнання у 2021 році як фіналістка дев'ятого сезону шоу The Voice Belgique, де вона виділялася своїм особливим голосом та сильною артистичною індивідуальністю. З юного віку вона створила свій перший гурт, а згодом продовжила вдосконалювати свою техніку та музичний стиль у музичній школі IMEP у Намюрі.

Попри те, що Ван Есбек виросла на французьких піснях у стилі шансон, вона не боялася поступово розширювати свої музичні горизонти, черпаючи натхнення з джазу, фолку, року та фанку, а також класичних американських співаків і звуків. Ці різноманітні впливи формують її фірмовий стиль, поєднуючи поп з душевними та емоційними елементами. У своїх текстах вона порушує проблеми молодих жінок свого покоління, часто зосереджуючись на темах самопізнання та жіночої емансипації.

Essyla випустила кілька сольних робіт, включаючи сингли Let You Go і Not My Kind of Dude, які були добре прийняті радіослухачами, а потім дебютний міні-альбом I’ll Be Okay, що ще більше зміцнило її позиції на бельгійській музичній сцені.

Пісня Бельгії на Євробаченні-2026: Essyla – Dancing on the Ice

Про що пісня?

Dancing on the Ice у виконанні Essyla – це пісня про силу молодого покоління. Композиція є гімном рішучості молоді, її оптимізму та здатності самостійно прокладати свій шлях. Образ танців на льоду тут символізує життя в нестабільному світі, який може тріщати й ламатися, усе навколо може бути крихким, але молоде покоління все одно рухається вперед.

Це про сміливість мріяти, не зупинятися та продовжувати танцювати, навіть коли ґрунт під ногами слизький. Попри вразливість і труднощі, пісня несе світлий, надихаючий меседж: не боятися ризику, вірити в себе та не втрачати надію.

Попри такий первинний посил, пісня дуже цікаво грається з традиційними нормами. Зокрема, текст містить такі рядки: «Я хочу кохання, Але я не вірна. Називай мене королевою, Хоча я не королівської крові». 

Нагадаємо, що Кіпр представив свою пісню на Євробаченні. Antigoni виступить у Відні з треком Jalla. 

Теги: Євробачення Бельгія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч Мірошниченка з Кіркоровим відбулася у 2008 році
«Це психологічна травма». Телеведучий Мірошниченко розповів про дивну зустріч із Кіркоровим
17 лютого, 09:36
Хорватія намагатиметься прорватися до фіналу після минулорічного провалу у півфіналі Євробачення
Чи приєднаються Lelek до Leleka? Хорватія сьогодні обере представника на Євробаченні
15 лютого, 20:41
Уляна Ольгина стала першою в історії естонського національного відбору українкою
«Як це, українка представлятиме Естонію на Євробаченні?» Співачка з Вінниччини підкорює Таллінн
11 лютого, 20:30
Нацвідбір Євробачення. Я дуже хочу, аби Leleka об нас не поранилася
Нацвідбір Євробачення. Я дуже хочу, аби Leleka об нас не поранилася
9 лютого, 07:18
Monokate під час нацвідбору
Monokate після перемоги Leléka на нацвідборі здивувала заявою
8 лютого, 16:33
«Суспільне» не побачило порушень у діях Руслани
Руслана порушила правила нацвідбору Євробачення? «Суспільне» зробило заяву
8 лютого, 14:04
Виконавиця, яка змагається за перемогу з піснею Catharticus, заявила, що її номер не буде повноцінним
Скандал на нацвідборі Євробачення: Jerry Heil розлютилася на організаторів шоу
7 лютого, 21:33
Пару Тимурові Мірошниченку, беззмінному ведучому нацвідбору, склала акторка Леся Нікітюк
Нацвідбір на Євробачення – пряма трансляція
7 лютого, 18:10
Два роки тому палестинець Башар Мурад був головним фаворитом відбору Ісландії, але сенсаційно поступився у суперфіналі конкурсу
Італія вимагає допустити Палестину на Євробачення
30 сiчня, 15:22

Шоу-біз

Melovin скасував тур Україною після протесту в Рівному 
Melovin скасував тур Україною після протесту в Рівному 
Темна і гротексна. Бельгія представила свою пісню на Євробаченні
Темна і гротексна. Бельгія представила свою пісню на Євробаченні
Названо причину смерті 60-річної зірки фільму «Маска»
Названо причину смерті 60-річної зірки фільму «Маска»
Соцмережі порівняли Монатіка з Коломойським: співак відреагував
Соцмережі порівняли Монатіка з Коломойським: співак відреагував
Влад Яма зізнався в коханні дружині російською мовою
Влад Яма зізнався в коханні дружині російською мовою
«Думаю вкластися у «Газпром». Зірка «Дизель шоу» зробив несподівану заяву
«Думаю вкластися у «Газпром». Зірка «Дизель шоу» зробив несподівану заяву

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua