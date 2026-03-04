Головна Скотч Шоу-біз
Фурейра по-німецьки. Стало відомо, хто виступить від Німеччини на Євробаченні у Відні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Німеччина вперше за дев'ять років відправила на Євробачення соло-виконавицю
фото: Eurovision World

У визначенні представника Німеччини на конкурсі брала участь українська співачка Руслана

Sarah Engels з піснею Fire («Вогонь») представить Німеччину на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком»

Профіль Німеччини на конкурсі 

Кількість виступів: 68

Дебют країни: 1956 рік (Freddy Quinn – So geht das jede Nacht, без місця)

Найкращий результат: перше місце (Nicole – Ein bißchen Frieden, 1982 рік; Lena – Satellite, 2010 рік)

Минулорічний результат: п'ятнадцяте місце (Abor & Tynna – Baller)

Das deutsche Finale 2026

Гранд-фінал національного відбору Das Deutsche Finale 2026 відбувся у форматі двох раундів і став яскравою кульмінацією німецького євросезону. Шоу відбулося наживо в Берліні. Вечір відкрили традиційні ведучі – Барбара Шьонебергер та Гейзел Брюггер. Вони тепло привітали глядачів і задали тон масштабному музичному дійству.

Перед початком змагальної частини публіці представили всіх дев’ятьох фіналістів, а також гостей шоу. Кожен учасник підготував коротке відео-знайомство, у якому розповів про себе та свою пісню, що дозволило глядачам ближче познайомитися з артистами. У першому турі дев’ять фіналістів представили свої конкурсні композиції, з якими вони боролися за право поїхати на Євробачення-2026.

Після виступів рішення щодо проходу до наступного раунду ухвалювало міжнародне журі у складі 20 експертів. Саме вони визначили трійку суперфіналістів, які продовжили боротьбу за перемогу. Серед членів журі була й українська співачка, переможниця Євробачення-2004 Руслана.

У другому раунді – суперфіналі – троє артистів, якими були Wavvyboi з піснею Black Glitter, Sarah Engels з Fire та Molly Sue з Optimist (Ha Ha Ha) знову виконали свої композиції. На цьому етапі долю переможця вирішували вже виключно глядачі: результат визначався на 100% за підсумками телеголосування.

За підсумками телеголосування перемогу здобула Сара Енгельс, яка представить Німеччину на Євробачення 2026 з піснею «Fire». Її виступ у суперфіналі переконав глядачів і приніс їй омріяний квиток на головну музичну сцену Європи.

Результати суперфіналу були такими: 

  1. Sarah Engels – Fire 38,3% глядацьких голосів
  2. Wavvyboi – Black Glitter 34,2%
  3. Molly Sue – Optimist (Ha Ha Ha) 27,6%

Виступ представниці Німеччини на Євробаченні-2026: Sarah Engels – Fire («Вогонь»)

Переможницею Das Deutsche Finale 2026 стала Sarah Engels – артистка, добре відома німецькій публіці ще з 2011 року. Тоді вона здобула широку популярність завдяки участі в шоу Deutschland sucht den Superstar, де дійшла до фіналу. Її фінальний сингл Call My Name посів друге місце в німецьких чартах і приніс їй номінацію на престижну музичну премію Echo.

У 2018 році співачка представила альбом Zurück zu mir, який став для неї творчим переломним моментом. У платівці поєдналися особисті балади та сучасне звучання, що дозволило Енгельс зміцнити свої позиції на музичній сцені. У серпні 2025 року вона випустила альбом Strong Girls Club з англомовними треками, присвяченими темі жіночої сили та впевненості в собі.

Окрім музичної кар’єри, Енгельс продемонструвала універсальність у телевізійних проєктах: вона посіла друге місце в танцювальному шоу Let's Dance, перемогла у пекарських змаганнях Das große Promibacken, конкурсі з перевтілень The Masked Singer та льодовому шоу Dancing on Ice. Також артистка працювала ведучою, акторкою та акторкою озвучування. З листопада 2025 року вона виконує головну роль Сатін у мюзиклі Moulin Rouge! The Musical в Кельні.

На Євробаченні-2026 Sarah Engels представить Німеччину з піснею Fire. Композиція відображає її особистий шлях – історію подолання труднощів, внутрішнього зростання та віри у власні сили. За словами співачки, ця пісня є посланням про сміливість, солідарність і необхідність відстоювати себе та свої мрії. 

Багато слухачів побачили паралелі між піснею Сари Енгельс та композицією представниці Кіпру на Євробаченні-2018 Елені Фурейри, яка стала другою на конкурсі. Символічно, що обидві танцювальні пісні носили назву «Вогонь». Тільки у грецької співачки, яка представляла сусідню країну, використовувався іспанський варіант, Fuego, а у німецької – англійський, Fire. 

Нагадаємо, що пісня-переможець фінського відбору на Євробачення сходу отримала велику популярність. Linda Lampenius & Pete Parkkonen з піснею Liekinheitin («Вогнемет») представлятьть Фінляндію на Євробаченні-2026 у Відні.

До слова, заявка Литви на Євробаченні-2026 буде виконана шістьма мовами. Lion Ceccah з піснею Sólo quiero más («Я лише хочу більшого») виборов право представляти свою країну Литву у Відні.

