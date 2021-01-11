Четыре жены — четыре ребенка. 55-летний Виктор Павлик скоро снова станет отцом
Екатерина Репяхова лично подтвердила радостную новость
Молодая жена артиста беременна первенцем
Молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина, которая держала интригу действительно ли она в положении, наконец-то подтвердила радостную новость.
В своем Инстаграме Екатерина запостила несколько снимков из недавней фотосессии, где изображена с заметно увеличенным животиком. На фотографиях будущая мама предстает в широких ярких платьях и нежно держится за живот.
«Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь», - подписала фото Екатерина.
Поклонники бросились поздравлять Екатерину и Виктора с наступающим пополнением и отметили, что они догадывались.
Напомним, до Екатерины Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и Павел, который в 20 лет умер от рака, от третьей жены Ларисы.
Ранее «Скотч» сообщал, что актер из «Гарри Поттера» впервые стал отцом.
Девон признался, что теперь его жизнь изменилась навсегда. Артист рассекретил и вес малыша: он составил чуть больше 3 килограммов. Исполнитель роли в саге о волшебнике со шрамом рассказал, что роды возлюбленной были непростыми. Они длились очень долго, при этом в конце Шэннон пережила несколько особенно страшных минут.