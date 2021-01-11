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    Шоу-биз

    Четыре жены — четыре ребенка. 55-летний Виктор Павлик скоро снова станет отцом

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    <p>Екатерина Репяхова лично подтвердила радостную новость</p> <div></div> - Четыре жены — четыре ребенка. 55-летний Виктор Павлик скоро снова станет отцом

    Екатерина Репяхова лично подтвердила радостную новость

    instagram.com/repyahovakate/

    Молодая жена артиста беременна первенцем

    Молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина, которая держала интригу действительно ли она в положении, наконец-то подтвердила радостную новость.

    В своем Инстаграме Екатерина запостила несколько снимков из недавней фотосессии, где изображена с заметно увеличенным животиком. На фотографиях будущая мама предстает в широких ярких платьях и нежно держится за живот.

    «Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь», - подписала фото Екатерина.

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    Четыре жены — четыре ребенка. 55-летний Виктор Павлик скоро снова станет отцом
    Четыре жены — четыре ребенка. 55-летний Виктор Павлик скоро снова станет отцом
    Четыре жены — четыре ребенка. 55-летний Виктор Павлик скоро снова станет отцом
    instagram.com/repyahovakate/

    Поклонники бросились поздравлять Екатерину и Виктора с наступающим пополнением и отметили, что они догадывались.

    Напомним, до Екатерины Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и Павел, который в 20 лет умер от рака, от третьей жены Ларисы.

    Ранее «Скотч» сообщал, что актер из «Гарри Поттера» впервые стал отцом.

    Девон признался, что теперь его жизнь изменилась навсегда. Артист рассекретил и вес малыша: он составил чуть больше 3 килограммов. Исполнитель роли в саге о волшебнике со шрамом рассказал, что роды возлюбленной были непростыми. Они длились очень долго, при этом в конце Шэннон пережила несколько особенно страшных минут.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес семья
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