Четыре жены — четыре ребенка. 55-летний Виктор Павлик скоро снова станет отцом

Молодая жена артиста беременна первенцем

Молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина, которая держала интригу действительно ли она в положении, наконец-то подтвердила радостную новость.

В своем Инстаграме Екатерина запостила несколько снимков из недавней фотосессии, где изображена с заметно увеличенным животиком. На фотографиях будущая мама предстает в широких ярких платьях и нежно держится за живот.

«Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь», - подписала фото Екатерина.

Поклонники бросились поздравлять Екатерину и Виктора с наступающим пополнением и отметили, что они догадывались.

Напомним, до Екатерины Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и Павел, который в 20 лет умер от рака, от третьей жены Ларисы.

Ранее «Скотч» сообщал, что актер из «Гарри Поттера» впервые стал отцом.

Девон признался, что теперь его жизнь изменилась навсегда. Артист рассекретил и вес малыша: он составил чуть больше 3 килограммов. Исполнитель роли в саге о волшебнике со шрамом рассказал, что роды возлюбленной были непростыми. Они длились очень долго, при этом в конце Шэннон пережила несколько особенно страшных минут.