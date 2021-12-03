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    «Kse Var Sim». Кошевой сделал странное тату и озадачил фанатов его значением

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    «Kse Var Sim». Кошевой сделал странное тату и озадачил фанатов его значением
    instagram.com/evgenii.koshevoi/

    Значение своего тату шоумен не рассекретил

    Популярный украинский юморист Евгений Кошевой в своем Инстаграме показала, как сделал первые в жизни татуировки.

    «Начало дня. Вперед за новыми ощущениями», – подписал короткие ролики Кошевой.

    На фото видно, что Евгению сделали татуировку в виде надписи. Однако значение пока шоумен не рассекретил. Вполне возможно он посвятил их своим дочерям Варваре и Серафиме, потому что они содержит первые буквы их имен «Kse Var Sim».

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    «Kse Var Sim». Кошевой сделал странное тату и озадачил фанатов его значением
    «Kse Var Sim». Кошевой сделал странное тату и озадачил фанатов его значением
    «Kse Var Sim». Кошевой сделал странное тату и озадачил фанатов его значением
    «Kse Var Sim». Кошевой сделал странное тату и озадачил фанатов его значением
    instagram.com/evgenii.koshevoi/

    Ранее Евгений Кошевой провел экскурсию по своей роскошной квартире в Киеве.

    Просторная трехкомнатная квартира в новом районе Киева исполнена в светлых тонах. В частности, в звездных апартаментах обустроена большая кухня-гостиная с современной техникой, а также стильным дизайном. Именно здесь звездное семейство проводит большую часть своего времени.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    «Kse Var Sim». Кошевой сделал странное тату и озадачил фанатов его значением