Jerry Heil побреется налысо, если не похудеет за две недели



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Популярная украинская певица Jerry Heil instagram.com/thejerryheil/

Певица намерена сбросить три кило

Популярная украинская певица Jerry Heil сделала громкое заявление.

Так, на странице в Instagram звезда поделилась, что намерена похудеть на три килограмма. Артистка запостила снимок, где позирует с декларацией в руках. В ней указано, что если исполнительница, не сбросит вес до 21 октября — побреется налысо. Сейчас вес знаменитости 50 кило.

instagram.com/thejerryheil/

«Набрала для роли 3 кг. А сегодня вспомнила, шо я не актриса. Режим ожидания комментов об анорексии включен. (Понимая социальную ответственность и возможное влияние такого контента на чье-то несформированное сознание, призываю всех сначала консультироваться с врачом и знать свой оптимальный вес)», - добавила исполнительница.

Ошеломленные заявлением звезды пользователи отметили, что Jerry Heil приняла очень жесткое решение.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает