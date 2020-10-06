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    Шоу-биз

    Jerry Heil побреется налысо, если не похудеет за две недели

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    Популярная украинская певица Jerry Heil - Jerry Heil побреется налысо, если не похудеет за две недели
    Популярная украинская певица Jerry Heil
    instagram.com/thejerryheil/

    Певица намерена сбросить три кило

    Популярная украинская певица Jerry Heil сделала громкое заявление.

    Так, на странице в Instagram звезда поделилась, что намерена похудеть на три килограмма. Артистка запостила снимок, где позирует с декларацией в руках. В ней указано, что если исполнительница, не сбросит вес до 21 октября — побреется налысо. Сейчас вес знаменитости 50 кило.

    screenshot_7_40
    instagram.com/thejerryheil/

    «Набрала для роли 3 кг. А сегодня вспомнила, шо я не актриса. Режим ожидания комментов об анорексии включен. (Понимая социальную ответственность и возможное влияние такого контента на чье-то несформированное сознание, призываю всех сначала консультироваться с врачом и знать свой оптимальный вес)», - добавила исполнительница.

    Ошеломленные заявлением звезды пользователи отметили, что Jerry Heil приняла очень жесткое решение.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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    знаменитости певица
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