Пользователи сети не поверили в молодость 55-летней британской актрисы (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли instagram.com/elizabethhurley1/

Звезда на фото в купальнике с Мальдив удивила фанатов

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли привлекла внимание фанатов к собственной марке пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach, разместив в соцсетях откровенный снимок. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенной в сети фотографии 55-летняя знаменитость запечатлена в слитном купальнике мятного цвета. Изделие упомянутого бренда оформлено глубоким декольте. Херли сидит на диване и держит в руке соломенную шляпу. Известно, что фото было сделано во время ее отдыха на Мальдивах. Публикация набрала 122 тысячи лайков.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Ты все еще идеальная богиня!», «Удивительно, как молодо ты продолжаешь выглядеть. Ты уверена, что тебе не 35? Невозможно, что ты 55-летняя», «Сногсшибательна», «Невероятно красива», «Что за великолепная женщина», — высказывались они.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает