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    Шоу-биз

    Пользователи сети не поверили в молодость 55-летней британской актрисы (фото)

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    Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли - Пользователи сети не поверили в молодость 55-летней британской актрисы (фото)
    Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли
    instagram.com/elizabethhurley1/

    Звезда на фото в купальнике с Мальдив удивила фанатов

    Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли привлекла внимание фанатов к собственной марке пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach, разместив в соцсетях откровенный снимок. Кадр появился на ее странице в Instagram.

    На размещенной в сети фотографии 55-летняя знаменитость запечатлена в слитном купальнике мятного цвета. Изделие упомянутого бренда оформлено глубоким декольте. Херли сидит на диване и держит в руке соломенную шляпу. Известно, что фото было сделано во время ее отдыха на Мальдивах. Публикация набрала 122 тысячи лайков.

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    Пользователи сети не поверили в молодость 55-летней британской актрисы (фото)
    Пользователи сети не поверили в молодость 55-летней британской актрисы (фото)
    Пользователи сети не поверили в молодость 55-летней британской актрисы (фото)
    Пользователи сети не поверили в молодость 55-летней британской актрисы (фото)
    Пользователи сети не поверили в молодость 55-летней британской актрисы (фото)
    instagram.com/elizabethhurley1/

    Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Ты все еще идеальная богиня!», «Удивительно, как молодо ты продолжаешь выглядеть. Ты уверена, что тебе не 35? Невозможно, что ты 55-летняя», «Сногсшибательна», «Невероятно красива», «Что за великолепная женщина», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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