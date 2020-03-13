Премьеру фильма «Форсаж 9» перенесли из-за коронавируса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Картина появится в кинотеатрах только через год

Плохие новости для любителей кино: вслед за юбилейным фильмом про Джеймса Бонда «Не время умирать» на более поздний срок перенесли и премьеру девятой картины из серии «Форсаж». Причина лежит на поверхности — коронавирус. Прокатчики не хотят терять деньги и показывать потенциально прибыльный проект пустым залам в кинотеатрах.

Но если Бонда перенесли всего на несколько месяцев, на осень, то вот «Форсаж 9» отодвинули аж на год. Компания Universal Pictures официально сместила релиз на апрель 2021 года, сообщает издание Gamesradar.

Создатели проекта даже обратились с посланием к зрителям. Киноделы назвали всех фанатов серии своей семьей, извинились за перенос и, собственно, сообщили грустную новость.