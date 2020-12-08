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    Жизнь

    Анджелина Джоли выгуляла сумку за $4 тысячи (фото)

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    Звезда Анджелина Джоли - Анджелина Джоли выгуляла сумку за $4 тысячи (фото)
    Звезда Анджелина Джоли

    Звезда выглядела как всегда шикарно

    Голливудская актриса Анджелина Джоли не часто радует фанатов своими выходами. На этот раз 45-летняя актриса была замечена на шопинге в Лос-Анджелесе перед Рождеством.

    Анджелина выглядела как всегда шикарно: черные oversize-пальто, брюки, ботинки Tod’s и маска, а также белая майка. Внимание модников привлекла кожаная сумка Valentino Roman Stud стоимостью около 4 000 долларов.

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    Анджелина Джоли выгуляла сумку за $4 тысячи (фото)
    Анджелина Джоли выгуляла сумку за $4 тысячи (фото)
    Анджелина Джоли выгуляла сумку за $4 тысячи (фото)
    Анджелина Джоли выгуляла сумку за $4 тысячи (фото)
    Анджелина Джоли выгуляла сумку за $4 тысячи (фото)
    Анджелина Джоли выгуляла сумку за $4 тысячи (фото)
    Анджелина Джоли выгуляла сумку за $4 тысячи (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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    Теги: знаменитости мода и красота шоу-бизнес
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