Анджелина Джоли выгуляла сумку за $4 тысячи (фото)

Звезда выглядела как всегда шикарно

Голливудская актриса Анджелина Джоли не часто радует фанатов своими выходами. На этот раз 45-летняя актриса была замечена на шопинге в Лос-Анджелесе перед Рождеством.

Анджелина выглядела как всегда шикарно: черные oversize-пальто, брюки, ботинки Tod’s и маска, а также белая майка. Внимание модников привлекла кожаная сумка Valentino Roman Stud стоимостью около 4 000 долларов.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.