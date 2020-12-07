Модель решила поставить рекорд и надела самый маленький купальник (фото)

Девушка хотела оставить свой след в истории и придумала весьма оригинальный способ это сделать

31-летнюю модель Шейлу Фонг нельзя отнести к девушкам робкого десятка. Красавица из Флориды, США, имеет ямайские и кубинские корни, что сказывается на ее шикарной фигуре. А бойкий характер помогает модели зарабатывать на жизнь своими откровенными фото в нижнем белье и купальниках. Именно так Шейла и решила попасть в Книгу рекордов Гиннесса — сделав то, что получается у нее лучше всего.

Красотка нашла крошечный купальник насыщенного синего цвета, который на ком угодно бы выглядел неприлично. Но на пышных формах модели это бикини превратилось в коллекцию ниток. По словам Шейлы, самая широкая часть на купальнике занимает три сантиметра, что просто бьет все рекорды. Девушка надеется, что ее старания заметят и внесут в книгу, пишет Daily Star.

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Шейла не просто так хочет запомниться многим людям своей фигурой. По ее мнению, мода на худых девушек с подиума давно прошла, а благодаря Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Деми Роуз, Эшли Грэм и прочим красавицам пришло время моделей с формами. В доказательство Шейла приводит своих подписчиков, которых собралось уже больше миллиона, а ведь блогерша ничего особенного не делает.

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