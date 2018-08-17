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    Шоу-биз

    Даша Астафьева примеряла ретро-образ

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    Даша Астафьева - Даша Астафьева примеряла ретро-образ
    Даша Астафьева

    Украинская певица снялась в новой фотосессии

    Популярная певица, модель и актриса порадовала поклонников в соцсети новыми снимками.

    На них Даша Астафьева запечатлена в новом образе: каре, густая челкой, черный костюм и роскошное декольте, которое сводит с ума всех мужчин.

    Вместе с тем не обошлось без провокаций со стороны Астафьевой. В stories своего Instagram артистка выложила фото, на котором ее рука изображена в трусах. Таким вот образом, Даша решила прорекламировать свои новые туфли.

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    Даша Астафьева примеряла ретро-образ
    Даша Астафьева примеряла ретро-образ
    Даша Астафьева примеряла ретро-образ
    Даша Астафьева примеряла ретро-образ
    Даша Астафьева примеряла ретро-образ
    Даша Астафьева примеряла ретро-образ
    Даша Астафьева примеряла ретро-образ

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