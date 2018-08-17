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    Шоу-биз

    Настя Каменских посвятила новый трек девушкам

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    Настя Каменских - Настя Каменских посвятила новый трек девушкам
    Настя Каменских

    Украинская певица выпустила новую композицию Lomala

    Вчера, украинскую певицу Настю Каменских раскритиковали в сети за-за откровенных фото, а сегодня поклонники обсуждают новый трек артистки.

    Эпатажная украинская певица выпустила композицию, которая получила название Lomala и посвятила ее всем девушкам.

    «Когда мы влюбляемся, то полностью открываемся любимому человеку. Оголяются наши нервы, душа становится чувствительной и ранимой. Мы становимся уязвимы. Эта песня про те чувства, которые порой ломают нас и выворачивают всю душу наизнанку. Эту песню я посвящаю всем девочкам. Никогда не сдавайтесь! Если плохо, больно, пусть даже со слезами на глазах, но нужно найти в себе силы двигаться и жить дальше и, конечно же, танцевать!», - так прокомментировала выход нового трека Каменских в соцсети.

    Стоит отметить, что за считанные часы после публикации, lyric-video на композицию Lomala посмотрели более 60 тыс раз.

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