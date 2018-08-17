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    Шоу-биз

    Суд обязал Анджелину Джоли позволить Брэду Питту видеться с детьми через день

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    Анджелина Джоли и Брэд Питт - Суд обязал Анджелину Джоли позволить Брэду Питту видеться с детьми через день
    Анджелина Джоли и Брэд Питт

    Брэд Питт и Анджелина Джоли все никак не могут официально оформить развод, хотя уже пару лет не живут вместе и практически не общаются друг с другом

    Актеры продолжают споры относительно того, как распределится опека над шестью детьми – каждый из них хочет больше времени проводить с Шайло, Захарой, Мэддоксом, Паксом и Ноксом с Вивьен. Суд же все больше встает на сторону Питта, несмотря на недовольство Джоли.

    Новое решение суда в очередной раз повергло в шок Анджелину – теперь Брэд может видеться со своими детьми через день, как минимум четыре часа в дни школьных занятий и двенадцать часов в дни, когда учебы у детей нет. Таким образом, актриса должна позволить отцу ее родных и приемных детей общаться с ними намного чаще, чем он это делает сейчас.

    Напомним, что изначально Джоли вообще хотела лишить Брэда родительских прав, а после – согласилась на редкие встречи Питта с детьми только под присмотром психотерапевта. Суд же признал актера совершенно здоровым и неопасным для детей, поэтому расширил его возможности в отношении общения с ними. Новое судебное заседание по делу звезд должно пройти 21 августа.

    Джерело: popcornnews

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