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    Шоу-биз

    Киевлянка получила «Оскар» за лучший документальный короткометражный фильм

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    <p>Елена Андреичева - продюсер фильма &laquo;Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)&raquo; Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl)</p> <div></div> - Киевлянка получила «Оскар» за лучший документальный короткометражный фильм

    Елена Андреичева - продюсер фильма «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)» Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl)

    Елена Андреичева сейчас живет в Великобритании

    Продюсер Елена Андреичева - киевлянка, которая сейчас живет в Великобритании, - получила «Оскар» за лучший документальный короткометражный фильм «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)» Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl).

    В понедельник утром в Лос-Анджелесе завершилась девяносто вторая торжественная церемония награждения Американской киноакадемии. Ожидаемое кинособытие года состоялось в театре Долби в Лос-Анджелесе. Церемония вручения «Оскара-2020» продолжалась более трех часов.

    Лидером по количеству номинаций был психологический триллер Тодда Филлипса «Джокер» - 11 номинаций, по 10 номинаций было в комедийной драмы «Однажды ... в Голливуде» Квентина Тарантино и исторической драмы «1917» Сэма Мендеса.

    Сенсацией церемонии стала лента южнокорейского режиссера Пон Джун Хо - «Паразиты», которая получила четыре «Оскара» и впервые за 92-летнюю историю премии стала фильмом, снятым на иностранном языке, который получил награду «Лучший фильм».

    Три награды получил фильм «1917», два «Оскара» - «Джокер», который был фаворитом церемонии, и только одна награда «Однажды ... в Голливуде» Квентина Тарантино.

    После церемонии награждения состоялось традиционное афтепати. Как выглядели звезды на вечеринке Vanity Fair смотрите здесь.

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