Делала уколы, прерывающие беременность и аборт: неизвестные факты из жизни Повалий



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Таисия Повалий Фото: instagram.com/tpovaliyofficial/

Звезда призналась, что не хотела второго ребенка

Проживающая в России украинская певица Таисия Повалий вспомнила, как познакомилась с первым мужем и как пыталась избавиться от ребенка во время второй беременности.

По ее словам, ее первый супруг, музыкант-клавишник Владимир Повалий, был полной противоположностью ее отцу. Мужчина не пил, не курил. Прекрасно играл на гитаре. Они познакомились во время ее учебы в киевском музыкальном училище имени Глиэра. Мужчина был на шесть лет старше ее. У него за плечами была служба в Афганистане.

«Вскоре после свадьбы родился наш сын Денис. А через год я снова забеременела. Но, честно скажу, второй ребенок не входил в наши планы. Мы были еще совсем молодыми, неокрепшими. Володя все время отсутствовал дома. Он активно гастролировал. Мне было бы очень тяжело с двумя детьми», – заявила певица.

В итоге она стала делать модные в те годы уколы, которые прерывают беременность. Но певица не знала, что плод уже большой и этот метод не подходит. В итоге она отправилась на аборт. Вскоре после чистки ей стало плохо.

«Меня буквально спасли с того света. Я просто упала дома и потеряла сознание. Помню только носилки, скорую помощь и голос хирурга: «Несите ее срочно на операционный стол», – заявила Таисия Повалий в эфире пропагандистского канала «Россия-1».

Ранее Повалий агрессивно ответила в сети на обвинения в своих выступлениях в России и в оккупированном Крыму.