  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Делала уколы, прерывающие беременность и аборт: неизвестные факты из жизни Повалий

    • Розсилка
    <p>Таисия Повалий</p> <p>Фото: instagram.com/tpovaliyofficial/</p> - Делала уколы, прерывающие беременность и аборт: неизвестные факты из жизни Повалий

    Таисия Повалий

    Фото: instagram.com/tpovaliyofficial/

    Звезда призналась, что не хотела второго ребенка

    Проживающая в России украинская певица Таисия Повалий вспомнила, как познакомилась с первым мужем и как пыталась избавиться от ребенка во время второй беременности.

    По ее словам, ее первый супруг, музыкант-клавишник Владимир Повалий, был полной противоположностью ее отцу. Мужчина не пил, не курил. Прекрасно играл на гитаре. Они познакомились во время ее учебы в киевском музыкальном училище имени Глиэра. Мужчина был на шесть лет старше ее. У него за плечами была служба в Афганистане.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Делала уколы, прерывающие беременность и аборт: неизвестные факты из жизни Повалий
    Делала уколы, прерывающие беременность и аборт: неизвестные факты из жизни Повалий
    Делала уколы, прерывающие беременность и аборт: неизвестные факты из жизни Повалий
    Делала уколы, прерывающие беременность и аборт: неизвестные факты из жизни Повалий
    Делала уколы, прерывающие беременность и аборт: неизвестные факты из жизни Повалий
    Делала уколы, прерывающие беременность и аборт: неизвестные факты из жизни Повалий
    Делала уколы, прерывающие беременность и аборт: неизвестные факты из жизни Повалий
    Делала уколы, прерывающие беременность и аборт: неизвестные факты из жизни Повалий
    Делала уколы, прерывающие беременность и аборт: неизвестные факты из жизни Повалий
    Делала уколы, прерывающие беременность и аборт: неизвестные факты из жизни Повалий
    Делала уколы, прерывающие беременность и аборт: неизвестные факты из жизни Повалий
    Делала уколы, прерывающие беременность и аборт: неизвестные факты из жизни Повалий
    Делала уколы, прерывающие беременность и аборт: неизвестные факты из жизни Повалий
    Делала уколы, прерывающие беременность и аборт: неизвестные факты из жизни Повалий
    Делала уколы, прерывающие беременность и аборт: неизвестные факты из жизни Повалий
    Делала уколы, прерывающие беременность и аборт: неизвестные факты из жизни Повалий

     «Вскоре после свадьбы родился наш сын Денис. А через год я снова забеременела. Но, честно скажу, второй ребенок не входил в наши планы. Мы были еще совсем молодыми, неокрепшими. Володя все время отсутствовал дома. Он активно гастролировал. Мне было бы очень тяжело с двумя детьми», – заявила певица.

    В итоге она стала делать модные в те годы уколы, которые прерывают беременность. Но певица не знала, что плод уже большой и этот метод не подходит. В итоге она отправилась на аборт. Вскоре после чистки ей стало плохо.

    «Меня буквально спасли с того света. Я просто упала дома и потеряла сознание. Помню только носилки, скорую помощь и голос хирурга: «Несите ее срочно на операционный стол», – заявила Таисия Повалий в эфире пропагандистского канала «Россия-1».

    Ранее Повалий агрессивно ответила в сети на обвинения в своих выступлениях в России и в оккупированном Крыму.

     Читайте также: Утренняя бодрость: Гросу в прозрачном наряде посветила пышным бюстом на балконе

     

    певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ