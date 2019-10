День рождения Кэти Перри: яркие фото певицы

Американской певице, композитору, автору песен и актрисе Кэти Перри исполнилось 35 лет

Осенью 2006-го, никому не известная девушка из Санта-Барбары начала записывать свой альбом One of the Boys, который два года спустя привел ее к невероятному успеху. С тех пор дочь строгих пасторов стала одной из главных звезд поп-музыки, подружилась с Рианной и заработала миллионы.

Кроме того, Кэти стала первой знаменитостью, на Twitter которой подписалось сразу же более 50 миллионов пользователей Сети.

В ноябре 2011 года выпустила именной парфюм Purr, флакон которого выполнен в виде кошки. Спустя месяц в детских магазинах появилась новая Барби — «Кэти Перри».

В 2014 году ее клип на песню Dark Horse (Official) ft. Juicy J. набрал 718 миллионов просмотров. А через год журнал Forbes включил фамилию Перри в ТОП-10 самых «дорогих» звезд, где она заняла третью строчку с доходом в 135 миллионов долларов

В 2015 году певица стала лицом итальянской компании Moschino.

Настоящее имя Кэти Перри — Кейт Элизабет Хадсон. Она взяла псевдоним, чтобы избежать путаницы с актрисой Кейт Хадсон.

Начала петь в 9 лет, участвовала в хоре при церкви, где служили ее родители. Родители певицы чрезвычайно религиозны, оба пасторы, и дочь воспитывали максимально строго.