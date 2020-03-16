Павел Зибров признался, сколько получает за свои песни



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Украинский поп-певец Павло Зибров Фото: Главком

В России честнее наших, - считает артист

Украинский поп-идол 90-х Павло Зибров, который переживает вторую молодость, признался, сколько получает за свои песни. В интервью «Главкому» певец рассказал, что перешел из государственного агентства авторских и смежных прав в частное Всеукраинское агентство авторских и смежных прав, потому что там, по словам певца, платят больше, а в государственном - беспорядок.

«Не важно, как ты звучишь, где и сколько, важно, как заполнят рапорт, отчет. Я получаю 6-8 тыс. грн в квартал. Это с одного агентства. С другого - еще немного, итого получается около 10 тыс. За квартал. Речь об авторских правах на все песни, которые звучат по всей стране. Это смешно, издевательства. Немного получаю от стран Балтии, немного из России. Кстати, в России честнее наших. Оттуда платят такие же деньги, хотя меня там крутят в сто раз меньше. Страны Балтии платят валютой», - признался Зибров.

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