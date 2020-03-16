  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Звезда «Теории большого взрыва» съехалась с мужем спустя 2 года после свадьбы в дом за $12 миллионов

    • Розсилка
    <p>Американская актриса Кейли Куоко</p> - Звезда «Теории большого взрыва» съехалась с мужем спустя 2 года после свадьбы в дом за $12 миллионов

    Американская актриса Кейли Куоко

    instagram.com/kaleycuoco/

    Актриса снималась в шоу для HBO Max, поэтому у нее не было возможности переехать в особняк

    34-летняя звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко и ее муж - 29-летний Карл Кук - только сейчас смогли начать жить вместе, спустя 2 года после свадьбы.

    Пара съехалась в своем лос-анджелесском особняке, стоимость которого составляет 12 миллионов долларов. Сразу после свадьбы влюбленные мечтали о таком доме, где будет большая территория, чтобы там могли разместиться все их собаки, кролики и лошади.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Звезда «Теории большого взрыва» съехалась с мужем спустя 2 года после свадьбы в дом за $12 миллионов
    Звезда «Теории большого взрыва» съехалась с мужем спустя 2 года после свадьбы в дом за $12 миллионов
    Звезда «Теории большого взрыва» съехалась с мужем спустя 2 года после свадьбы в дом за $12 миллионов
    Звезда «Теории большого взрыва» съехалась с мужем спустя 2 года после свадьбы в дом за $12 миллионов
    instagram.com/kaleycuoco/

    Кейли снималась в шоу для HBO Max, поэтому у нее не было возможности переехать в особняк. Муж звезды отказывался начинать жить в доме их мечты, пока она сама не сможет присоединиться к нему.

    Карл внес Кейли на руках в дом через порог. Он показал ей их новое жилище и самостоятельно приготовил обед. В свою очередь актриса опубликовала нежное селфи с мужем и лаконично написала: «Дома».

     Читайте также: Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»
    знаменитости актриса шоу-бизнес селфи дом
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ