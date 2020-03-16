Звезда «Теории большого взрыва» съехалась с мужем спустя 2 года после свадьбы в дом за $12 миллионов



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Американская актриса Кейли Куоко instagram.com/kaleycuoco/

Актриса снималась в шоу для HBO Max, поэтому у нее не было возможности переехать в особняк

34-летняя звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко и ее муж - 29-летний Карл Кук - только сейчас смогли начать жить вместе, спустя 2 года после свадьбы.

Пара съехалась в своем лос-анджелесском особняке, стоимость которого составляет 12 миллионов долларов. Сразу после свадьбы влюбленные мечтали о таком доме, где будет большая территория, чтобы там могли разместиться все их собаки, кролики и лошади.

Кейли снималась в шоу для HBO Max, поэтому у нее не было возможности переехать в особняк. Муж звезды отказывался начинать жить в доме их мечты, пока она сама не сможет присоединиться к нему.

Карл внес Кейли на руках в дом через порог. Он показал ей их новое жилище и самостоятельно приготовил обед. В свою очередь актриса опубликовала нежное селфи с мужем и лаконично написала: «Дома».