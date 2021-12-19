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    Детское Евровидение-2021. И снова мы обошли Россию

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    Елена Усенко - Детское Евровидение-2021. И снова мы обошли Россию
    Елена Усенко
    Фото: instagram.com/eurovision.ua

    Наша представительница, 14-летняя Елена Усенко, заняла шестое место

    Победительницей детского песенного конкурса Евровидения-2021, проходившего в этом году в Париже, стала участница от Армении Малена. Так гласит таблица с результатами конкурса, опубликованная в Instagram eurovision.ua.

    Второе место заняла Польша, третье – Франция. Всего в конкурсе приняли участие юные певцы и коллективы из 19 стран. Наша представительница, 14-летняя Елена Усенко, заняла шестое место с авторской песней «Важіль». Россию представляла 12-летняя певица Таня Меженцева, занявшая седьмое место. Украинские подписчики инстаграм-страницы конкурса возмущаются: «И снова было много политических баллов, например, «двенадцатки» России! Ну, очень их много было!» Других подписчиков все устроило: «И снова мы обошли Россию».

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    Теги: Евровидение певица Украина Франция Польша
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    Детское Евровидение-2021. И снова мы обошли Россию