Детское Евровидение-2021. И снова мы обошли Россию

Наша представительница, 14-летняя Елена Усенко, заняла шестое место

Победительницей детского песенного конкурса Евровидения-2021, проходившего в этом году в Париже, стала участница от Армении Малена. Так гласит таблица с результатами конкурса, опубликованная в Instagram eurovision.ua.

Второе место заняла Польша, третье – Франция. Всего в конкурсе приняли участие юные певцы и коллективы из 19 стран. Наша представительница, 14-летняя Елена Усенко, заняла шестое место с авторской песней «Важіль». Россию представляла 12-летняя певица Таня Меженцева, занявшая седьмое место. Украинские подписчики инстаграм-страницы конкурса возмущаются: «И снова было много политических баллов, например, «двенадцатки» России! Ну, очень их много было!» Других подписчиков все устроило: «И снова мы обошли Россию».