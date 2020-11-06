Девочка созрела: Мишель Андраде разделась для мужского глянца (фото)

Артистка рассказала, как поддерживает свою физическую форму

Певица Мишель Андраде порадовала мужскую часть своих поклонников новыми пикантными съемками.

Мишель стала украшением нового выпуска издания для мужчин XXL, на страницах которого появилась с ярким мейк-апом, и в черном нижнем белье. Артистка обольстительно повыгибалась у стула, а также соблазнительно позировала, сидя на нем.

В интервью журналу девушка рассказала, как ей удается поддерживать свою физическую форму. По словам исполнительницы, секрет в правильном питании, которого она придерживается уже год, а также йога.

«Спорт, режим и релакс взаимодополняют друг друга. Год назад я перешла на здоровую пищу, и вижу, как мое тело и моя кожа благодарны за это. Еще один секрет — режим сна, который я стараюсь контролировать. Хороший сон — это моя производительность и состояние на весь день. Во время карантина я начала заниматься йогой, и я восторге от того, как она приводит в чувства — мое ментальное и физическое состояние отличное», - поделилась Michelle.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.



Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!



«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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