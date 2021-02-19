На седьмом году войны певица Елка неожиданно вспомнила, что она — украинка

Российская звезда спешит в Киев с концертом

Певица Елка (настоящее имя Елизавета Иванцив) 27 октября вернется в Украину из России, чтобы дать концерт «Мне легко» в столичном зале Stereo Plaza.

Отмечается, что 27 октября можно будет «вместе с певицей спеть ожидаемые хиты вживую». «Елизавета Иванцов признается, что ее душа, личность и песни не вместить в рамки. Елка - это не одна композиция, а «двойной виниловый альбом с экспериментальной музыкой», - говорится в описании события.

Певица Елка, уроженка Ужгорода, начала музыкальную карьеру в составе ужгородской группы B & B. В 2004 году подписала контракт с Владом Валовым и выпустила дебютный альбом «Город обмана», с хитами «Девочка в Пежо» и «Хорошее настроение». Впоследствии в сотрудничестве с Валовым были выпущены еще два альбома.

В 2010-2020 годах выступала судьей на украинском шоу «X-фактор». В 2011 году получила большую популярность с песней «Прованс». По итогам 2012 года, Елку признали певицей, которую наиболее ротируют на российских радиостанциях. Впоследствии она переехала в Россию. По данным СМИ, проживает в городе Сергиев Посад под Москвой.

Елка не скрывает, что уже много лет нацелена на слушателей-россиян. Певица не афиширует своих украинских корней, а тема политики и ситуация в Украине для Елки - табу.

В одном из интервью Елизавета Иванцив призналась, что приехала в Москву бомжихой и сейчас город является для нее родным.

Ранее «Скотч» сообщал, что Притула перепутал Дубай с Железным Портом.

Под постом поклонники засыпали знаменитость комментариями, а также они решили потроллить Притулу по поводу отдыха в Дубае.

«От врунишка. Я что слепой? Это же Бирючий», «Некрасиво врать, коллега! Все видят, что это - Кирилловка!», «А я-то думал где же такой крутой отель построили», «Никогда не был в Железном Порту, но теперь есть желание посетить ...», - комемнтируют фото пользователи сети.

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