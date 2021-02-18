Палестинская модель забыла надеть белье под шикарное платье, но было уже поздно (фото)

25-летняя звезда похвасталась безупречной фигурой

Американская икона моды палестинского происхождения Белла Хадид вернулась к активной работе и стильным съемкам после периода ограничений, вызванных коронавирусом. Белле, конечно, не хватает модных показов и светских раутов. Однако жизнь знаменитой красотки постепенно входит в привычное русло. Хадид украсила обложку американского Vogue. Она приняла участие в рекламной кампании новой коллекции Givenchy.

Обладательница титула самой красивой женщины на планете позировала в платье приглушенного лаймового цвета. Облегающий наряд в пол подчеркнул ее стройную фигуру. Его пикантной особенностью стали вырезы-капельки на локтях и спине, расшитые сверкающими пайетками и камнями. Ради соблазнительного наряда звезда мировых подиумов отказалась от бюстгальтера.

Ранее «Скотч» показывал фото 64-летняя бабули, которая обрела фигуру мечты и доказала, что возраст ничего не решает.

Секрет молодости женщины — в постоянной работе над собой, а также в особенном восприятии возраста. Женщина регулярно занимается в тренажерном зале, правильно питается, делает растяжку и предпочитает одеваться так же, как ее 19-летняя внучка Тия, которая всегда не против одолжить бабушке пару-тройку своих вещей.