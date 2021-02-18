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    Палестинская модель забыла надеть белье под шикарное платье, но было уже поздно (фото)

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    <p>Модель Белла Хадид стала героиней захватывающей фотосессии</p> <div></div> - Палестинская модель забыла надеть белье под шикарное платье, но было уже поздно (фото)

    Модель Белла Хадид стала героиней захватывающей фотосессии

    instagram.com/bellahadid/

    25-летняя звезда похвасталась безупречной фигурой

    Американская икона моды палестинского происхождения Белла Хадид вернулась к активной работе и стильным съемкам после периода ограничений, вызванных коронавирусом. Белле, конечно, не хватает модных показов и светских раутов. Однако жизнь знаменитой красотки постепенно входит в привычное русло. Хадид украсила обложку американского Vogue. Она приняла участие в рекламной кампании новой коллекции Givenchy.

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    Палестинская модель забыла надеть белье под шикарное платье, но было уже поздно (фото)
    Палестинская модель забыла надеть белье под шикарное платье, но было уже поздно (фото)
    Палестинская модель забыла надеть белье под шикарное платье, но было уже поздно (фото)
    instagram.com/bellahadid/

    Обладательница титула самой красивой женщины на планете позировала в платье приглушенного лаймового цвета. Облегающий наряд в пол подчеркнул ее стройную фигуру. Его пикантной особенностью стали вырезы-капельки на локтях и спине, расшитые сверкающими пайетками и камнями. Ради соблазнительного наряда звезда мировых подиумов отказалась от бюстгальтера.

    Ранее «Скотч» показывал фото 64-летняя бабули, которая обрела фигуру мечты и доказала, что возраст ничего не решает.

    Секрет молодости женщины — в постоянной работе над собой, а также в особенном восприятии возраста. Женщина регулярно занимается в тренажерном зале, правильно питается, делает растяжку и предпочитает одеваться так же, как ее 19-летняя внучка Тия, которая всегда не против одолжить бабушке пару-тройку своих вещей.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Белла Хадид шоу-бизнес
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