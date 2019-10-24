Девушкам на заметку: Бен Аффлек решил найти любовницу в приложении для знакомств



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Бен Аффлек

Актер решил воспользоваться современными технологиями, чтобы найти свою любовь

После череды неудачных романов 47-летний Бен Аффлек не теряет надежды найти свою вторую половинку. Друзья голливудской звезды сообщили, что он в активном поиске. Бен не хочет встречаться со знаменитостями, однако ищет партнера с творческими наклонностями, хотя еще совсем недавно встречался со своей сексапильной служанкой.

Эта социальная сеть считается аналогом Tinder, только для талантливых и знаменитых. Пользователи проходят строгий контроль на этапе подтверждения. Если за плечами нет впечатляющих творческих достижений, то велика вероятность провалить проверку. На счету у Бена несколько «Золотых глобусов», и престижных премий, так что к нему вопросов не возникло.

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