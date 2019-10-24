  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Девушкам на заметку: Бен Аффлек решил найти любовницу в приложении для знакомств

    • Розсилка
    Бен Аффлек - Девушкам на заметку: Бен Аффлек решил найти любовницу в приложении для знакомств
    Бен Аффлек

    Актер решил воспользоваться современными технологиями, чтобы найти свою любовь

    После череды неудачных романов 47-летний Бен Аффлек не теряет надежды найти свою вторую половинку. Друзья голливудской звезды сообщили, что он в активном поиске. Бен не хочет встречаться со знаменитостями, однако ищет партнера с творческими наклонностями, хотя еще совсем недавно встречался со своей сексапильной служанкой.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Девушкам на заметку: Бен Аффлек решил найти любовницу в приложении для знакомств
    Девушкам на заметку: Бен Аффлек решил найти любовницу в приложении для знакомств
    Девушкам на заметку: Бен Аффлек решил найти любовницу в приложении для знакомств
    Девушкам на заметку: Бен Аффлек решил найти любовницу в приложении для знакомств
    Девушкам на заметку: Бен Аффлек решил найти любовницу в приложении для знакомств
    Девушкам на заметку: Бен Аффлек решил найти любовницу в приложении для знакомств
    Девушкам на заметку: Бен Аффлек решил найти любовницу в приложении для знакомств
    Девушкам на заметку: Бен Аффлек решил найти любовницу в приложении для знакомств
    Девушкам на заметку: Бен Аффлек решил найти любовницу в приложении для знакомств
    Девушкам на заметку: Бен Аффлек решил найти любовницу в приложении для знакомств

    Эта социальная сеть считается аналогом Tinder, только для талантливых и знаменитых. Пользователи проходят строгий контроль на этапе подтверждения. Если за плечами нет впечатляющих творческих достижений, то велика вероятность провалить проверку. На счету у Бена несколько «Золотых глобусов», и престижных премий, так что к нему вопросов не возникло.

     Читайте также: Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории

     

     

    знаменитости актер шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ