Дима Коляденко признался, что стирает свои костюмы сам



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Дима Коляденко

Украинский телеведущий и певец рассказала, как готовится к съемках

Украинский шоумен Дима Коляденко признался, что не доверяет прачечным и предпочитает свои концертные костюмы стирать и чистить самостоятельно. А еще Коляденко ходит на съемки только в своем.

«Моя концертная жилетка и шапка сегодня немного пострадали, – рассказал Дима на съемках Improv Live Show, где в одном из конкурсов его с ног до головы испачкали… едой, – Ну и ничего страшного! Почистим! Химчисткам я не доверяю. Надеюсь, что моя стиралка все выстирает. У меня есть дома отбеливатель, белизна какая-то, еще что-то. Я вообще сам стираю, сам готовлю. Я мужчина-холостяк очень зажиточный. У меня все есть – и шампуни, и горячая вода!»

Готовясь к участию в проекте Нового канала Improv Live Show, Дима не знал, что его ждет. Шоу от начала и до конца состоит из импровизации – как постоянных участников, так и гостей.

«Собирался сюда и думал, что же буду делать? – поделился Коляденко, – Видно, это нервное у меня было, я нарезал блесток! (на съемках Дима доставал из карманов блестки и посыпал сцену и зрителей в зале – прим. ред.). Думаю, прикинусь дурачком! У меня есть императорский пекинес, и когда на него гавкают чужие собаки, он ложится на землю и делает вид, что умер. Вот так и я, видно! От страха нарезал снег, и, думаю, если что, Коляденко, будешь молча бросать снег! И все станут смеяться. Вот это я подготовился!»

Стоит отметить, что премьера Improv Live Show состоится совсем скоро - 29 марта на Новом канале