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    Шоу-биз

    Дима Коляденко признался, что стирает свои костюмы сам

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    Дима Коляденко - Дима Коляденко признался, что стирает свои костюмы сам
    Дима Коляденко

    Украинский телеведущий и певец рассказала, как готовится к съемках

    Украинский шоумен Дима Коляденко признался, что не доверяет прачечным и предпочитает свои концертные костюмы стирать и чистить самостоятельно. А еще Коляденко ходит на съемки только в своем.

    «Моя концертная жилетка и шапка сегодня немного пострадали, – рассказал Дима на съемках Improv Live Show, где в одном из конкурсов его с ног до головы испачкали… едой, – Ну и ничего страшного! Почистим! Химчисткам я не доверяю. Надеюсь, что моя стиралка все выстирает. У меня есть дома отбеливатель, белизна какая-то, еще что-то. Я вообще сам стираю, сам готовлю. Я мужчина-холостяк очень зажиточный. У меня все есть – и шампуни, и горячая вода!»

    Готовясь к участию в проекте Нового канала Improv Live Show, Дима не знал, что его ждет. Шоу от начала и до конца состоит из импровизации – как постоянных участников, так и гостей.

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    Дима Коляденко признался, что стирает свои костюмы сам
    Дима Коляденко признался, что стирает свои костюмы сам
    Дима Коляденко признался, что стирает свои костюмы сам
    Дима Коляденко признался, что стирает свои костюмы сам

    «Собирался сюда и думал, что же буду делать? – поделился Коляденко, – Видно, это нервное у меня было, я нарезал блесток! (на съемках Дима доставал из карманов блестки и посыпал сцену и зрителей в зале – прим. ред.). Думаю, прикинусь дурачком! У меня есть императорский пекинес, и когда на него гавкают чужие собаки, он ложится на землю и делает вид, что умер. Вот так и я, видно! От страха нарезал снег, и, думаю, если что, Коляденко, будешь молча бросать снег! И все станут смеяться. Вот это я подготовился!»

    Стоит отметить, что премьера Improv Live Show состоится совсем скоро - 29 марта на Новом канале

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