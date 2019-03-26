Неожиданный тандем: участники нацотбора на «Евровидение 2019» презентовали видеоклип



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Группа Yuko и певец Khayat сняли видеоклип на композицию Vesnianka

Участники национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение 2019», группа Yuko и певец Khayat презентовала клип на песню Vesnianka.

Новое видео было опубликовано на YouTube-канале группы Yuko. Режиссер видео стал Максим Басист. Кроме группы Yuko и певец Khayat в съемках приняли участие The Maneken, Алина Паш, Constantine, Laud, Cape Cod, Layah, Ingret и известный шоумен Анатолий Анатолич.

«Раздеваемся, танцуем, развлекаемся и призываем весну в новом видео сингла Vesnianka», – так описали новое видео в описании на канале говорится в описании на YouTube-канале.