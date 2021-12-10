Дмитрий Каднай о «расценках» на участие в «Танцах со звездами»: не пришел бы второй раз

Певец вспоминает период работы в телешоу, как «сумасшедший»

Героем и нового выпуска YouTube-канала «Слава+» стал певец Дима Каднай. Большая часть интервью была посвящена «Танцам со звездами».

«Продюсер телешоу Владимир Заводюк рассказывал мне в интервью, что артисты попадают в проект на разных условиях: кто-то выступает бесплатно, кто-то получает гонорар, а кто-то даже сам платит, чтобы принять участие», – начал издалека Демин. «Я не буду отвечать на этот вопрос, это не очень корректно, – прервал певец. «Хорошо, давай так: на каких условиях ты согласился?» - отказался менять тему ведущий. «Я не скажу тебе! На условиях танца… Не хочу говорить, правда», – ответил Каднай.

Каднай говорит, что пришел в проект ради танца. Фото: Фото: https:instagram.com/k.a.d.n.a.y

«Тогда скажи: правильно, когда человек убивает свое время в шоу, где он занят шесть дней в неделю по восемь-десять часов бесплатно?» – спросил Слава. «Он же идет туда, хочет что-то получить» – «Но не всегда получает, например, достойного пиара» – «Ну, это жизнь. Никто за уши туда не тянет. Я, например этот период для себя воспринимаю, как время сумасшедшего развития, я многому научился – и не только танцевать, но и давать например, интервью» – «А пришел бы еще раз?» – «Зачем? Никогда уже второго раза не будет».