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    Шоу-биз

    Дочь Брюса Ли потребовала у Тарантино извинений за оскорбительный образ ее отца в фильме «Однажды в Голливуде»

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    Дочь Брюса Ли потребовала у Тарантино извинений за оскорбительный образ ее отца в фильме «Однажды в Голливуде»

    Брюс Ли у Тарантино вышел весьма карикатурным персонажем

    Фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» покорил сердца даже самых суровых кинокритиков. Но у дочери легендарного Брюса Ли есть повод не разделить всеобщий восторг: по словам Шеннон Ли, Квентину должно быть стыдно за то, как он изобразил ее отца.

    «Пусть заткнется, это было бы мило с его стороны. Еще он мог бы извиниться или сказать: «Вообще-то, я не знаю, каким был Брюс Ли. Я просто представил его таким в своем фильме». Но люди не должны воспринимать этот образ всерьез», – объяснила Шеннон в интервью Variety.

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    Дочь Брюса Ли потребовала у Тарантино извинений за оскорбительный образ ее отца в фильме «Однажды в Голливуде»
    Дочь Брюса Ли потребовала у Тарантино извинений за оскорбительный образ ее отца в фильме «Однажды в Голливуде»
    Дочь Брюса Ли потребовала у Тарантино извинений за оскорбительный образ ее отца в фильме «Однажды в Голливуде»
    Дочь Брюса Ли потребовала у Тарантино извинений за оскорбительный образ ее отца в фильме «Однажды в Голливуде»
    Дочь Брюса Ли потребовала у Тарантино извинений за оскорбительный образ ее отца в фильме «Однажды в Голливуде»
    Дочь Брюса Ли потребовала у Тарантино извинений за оскорбительный образ ее отца в фильме «Однажды в Голливуде»
    Дочь Брюса Ли потребовала у Тарантино извинений за оскорбительный образ ее отца в фильме «Однажды в Голливуде»
    Дочь Брюса Ли потребовала у Тарантино извинений за оскорбительный образ ее отца в фильме «Однажды в Голливуде»
    Дочь Брюса Ли потребовала у Тарантино извинений за оскорбительный образ ее отца в фильме «Однажды в Голливуде»
    Дочь Брюса Ли потребовала у Тарантино извинений за оскорбительный образ ее отца в фильме «Однажды в Голливуде»
    Дочь Брюса Ли потребовала у Тарантино извинений за оскорбительный образ ее отца в фильме «Однажды в Голливуде»

    Ее обида связана с тем обстоятельством, Брюс Ли у Тарантино вышел весьма карикатурным персонажем, который хвастается своим невероятным уровнем владения боевыми искусствами, а затем остается побежденным в схватке с героем Брэда Питта.

    «Я понимаю, зачем персонажа Питта сделали суперкрутым, способным победить в драке с Брюсом Ли. Но не было необходимости выставлять моего отца в таком свете», – считает Шеннон.

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