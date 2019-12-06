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    Шоу-биз

    Дочь Деми Мур повторила легендарный образ звездной матери

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    <p>Таллула преобразилась и стала копией мамы в фильме &laquo;Привидение&raquo;</p> <div></div> - Дочь Деми Мур повторила легендарный образ звездной матери

    Таллула преобразилась и стала копией мамы в фильме «Привидение»

    instagram.com/buuski/

    25-летняя Таллула Уиллис повторила звездный образ своей родительницы

    Младшая дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса - Таллула Белль Уиллис — предстала перед подписчиками в Инстаграме в новом образе.

    25-летняя девушка сделала себе новую стрижку. Казалось бы, что тут такого. Но дочь актрисы повторила имидж своей матери из ее звездного фильма «Привидение» 1990 года. Подписчики тут же это заметили и стали сравнивать девушку с молодой Деми Мур.

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    Дочь Деми Мур повторила легендарный образ звездной матери
    Дочь Деми Мур повторила легендарный образ звездной матери
    Дочь Деми Мур повторила легендарный образ звездной матери
    instagram.com/buuski/

    Стоит добавить, что в 90-е годы эта стрижка стала знаковой для киноиндустрии. До этого практически все романтические героини фильмов носили длинные волосы. Мур сломала этот стереотип, чем сделала картину еще более запоминающейся.

     

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