Дочь Деми Мур повторила легендарный образ звездной матери



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Таллула преобразилась и стала копией мамы в фильме «Привидение» instagram.com/buuski/

25-летняя Таллула Уиллис повторила звездный образ своей родительницы

Младшая дочь голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса - Таллула Белль Уиллис — предстала перед подписчиками в Инстаграме в новом образе.

25-летняя девушка сделала себе новую стрижку. Казалось бы, что тут такого. Но дочь актрисы повторила имидж своей матери из ее звездного фильма «Привидение» 1990 года. Подписчики тут же это заметили и стали сравнивать девушку с молодой Деми Мур.

Стоит добавить, что в 90-е годы эта стрижка стала знаковой для киноиндустрии. До этого практически все романтические героини фильмов носили длинные волосы. Мур сломала этот стереотип, чем сделала картину еще более запоминающейся.